Narobe svet

Predstavniki oblasti, ki na državni ravni brezbrižno ignorirajo izsledke znanosti in zakonska določila, niso predstavniki sodobne zahodne družbe, temveč zastopniki interesov vladajočih elit

Redke stvari in reči so z vseh koncev enake. Krogla je taka stvar: od koderkoli jo pogledaš, vidiš krog, čeprav veš, da je krogla. In cepec je taka beseda: preberi jo od spredaj ali zadaj, cepec ostane cepec. Ne dosti manj redke so besede, pri katerih obrat naredi kak bolj ali manj zabaven pomenski nesmisel, na primer kerubin, ki ga z dodanim presledkom nazaj preberemo ni burek. Daleč najpogosteje pa je rezultat takega branja vreden postopka, po katerem je nastal: lesimsen itsič, se pravi čisti nesmisel.