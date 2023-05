»Nočemo postati evropska baterija«

Norveška je največja dobaviteljica energije Evropi, v prihodnje naj bi bila njena vloga še pomembnejša. Vendar so Norvežani siti tega, da rešujejo težave drugih držav.

Severni jelen pri vetrnici na polotoku Fosen

Na planoti Roan – 350 metrov nad temno modrim Atlantskim oceanom – je spet divjala nevihta s tuljenjem in vetrom, ki se je zaganjal v črno teslo. Christian Vogt, vodja vetrnega parka, je ustavil avtomobil in zaradi hudih sunkov vetra mu je komaj uspelo odpreti vrata. Tipala so tisto aprilsko popoldne namerila hitrost vetra od 20 do 30 metrov na sekundo, moč je nihala od osem do 11. »Če sprašujete, zakaj je javno podjetje mesta München vložilo sredstva v vetrni park na Norveškem, je odgovor tukaj!« je zaklical Vogt in pokazal na več deset živahno sukajočih se rotorjev. »Ob pogledu na ta kraj mi zaigra srce, takšnih razmer ni nikjer v Nemčiji.« Kljub temu bi se utegnilo zgoditi, da bi 71 vetrnic na polotoku Fosen pred Trondheimom morali podreti in zapreti vetrni park v večinski lasti nemškega mesta München in njegovega norveškega partnerja, podjetja Aneo.