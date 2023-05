Povsod samo še žrtve

Ves čas je treba opozarjati na posledice postfašističnega in postnacističnega revizionizma. Ker ta nastaja z namenom in ima učinek.

Prihod madžarskih Judov v Auschwitz poleti 1944

V januarskih in aprilskih spominskih dneh na holokavst se v zadnjih letih tudi v Sloveniji redno ukvarjamo s problemom antisemitizma in analizo njegovih posledic. Tu in tam beseda nanese tudi na Rome in homoseksualce ter njihovo usodo v času holokavsta, preganjani in pobiti pripadniki slovanskih narodov v času nacizma pa so se spremenili v gole inventarne številke. O njih se ne govori.