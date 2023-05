Natura 2000 je bogastvo

Območja Nature 2000 moramo varovati, ne pa jih krčiti

Nekaterim se zdi, da so zahteve okoljevarstvene stroke pretirane, nepotrebne in birokracija po merilu bruseljske elite

© Borut Krajnc

Se spomnite bivšega okoljskega ministra Andreja Vizjaka, ki je že po nekaj mesecih vodenja ministrstva napovedal »revizijo območij Natura 2000 v Sloveniji in EU«? Zdaj se zahteve po zmanjšanju območij Nature 2000 spet pojavljajo. »Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, da bo Slovenija primerljiva ostalim državam,« se glasi ena od osmih zahtev Sindikata kmetov s podporniki, naslovljena na Golobovo vlado.