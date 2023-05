Okrepite svetovalne službe v šolah – drugič!

Ministrstvu to predlaga tudi posebna delovna skupina

© Borut Krajnc

Pisali smo, da je strateški svet za preprečevanje sovražnega govora ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pozval, naj sistematizira začasno, v obdobju covid-19 uvedeno okrepitev šolskih svetovalnih služb v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. »To okrepitev svetovalnih služb mora ministrstvo spremeniti v trajno, tu ni dileme,« je zahtevam sveta pritrdil predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan in opozoril, da gre brez dvoma za prednostno nalogo.