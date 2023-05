Janša zlorabil beograjsko tragedijo

Cinična, perverzna, nepietetna in globoko nečloveška reakcija nekoga, od katerega sicer že dolga leta ničesar ne pričakujemo. No, ne ravno ničesar, pričakujemo vedno novo dno. In ga tudi dočakamo.

Janez Janša

© Borut Krajnc

Janez Janša je takoj pohitel in v skladu z dobro razvitimi principi psihopolitike hujskaštva in kulturnega boja nemudoma zlorabil beograjsko tragedijo. Cinična, perverzna, nepietetna in globoko nečloveška reakcija nekoga, od katerega sicer že dolga leta ničesar ne pričakujemo. No, ne ravno ničesar, pričakujemo vedno novo dno. In ga tudi dočakamo.

© Twitter / IN MEDIA RES

Krvoločni levičarji

Kaj točno je storil? Po teh principih je pomembno vedno znova zlorabiti nek emocionalno močan dogodek, nabit s čustvi, strahom, krivicami, paranojo, ko delujejo na množice najmočneje. Čim hitreje. Spomnimo se vseh afer, začenši s pogrizenim zdravnikom Baričevičem. Že po definiciji so škandali, tragični dogodki in smrt odličen material, s katerim se ideološko sesuva politične nasprotnike z okrivljanjem.

Tokrat se je kot svoje tarče spomnil stranke Levica, pri kateri ga je zmotilo, da je izrekla javno sožalje ob pokolu v beograjski šoli. Zapisal je: »Na našem koncu sveta skrajni levičarji že vrsto let kličejo k smrti. Poslanci @strankalevica celo v @Drzavnizbor . Nekaznovano. Potem pa točijo krokodilje solze.«

Stranka Levica je po Janši sokriva za beograjsko tragedijo

© Twitter / IN MEDIA RES

Krivda po povezavi

V tej objavi je prilepil fotografijo dveh otrok, oblečenih v partizana, ki se igrata z orožjem, k temu pa je dodal še fotografijo aktualnega poslanca Mihe Kordiša in ministrice za kulturo Aste Vrečko v družbi otroka s partizansko kapo.

Kakor da bi grozljiva beograjska tragedija bila nekako povezana z ideologijo, partizanstvom, levičarstvom ali stranko Levica. Seveda ni bila, toda v psihopolitični propagandi šteje vsaka manipulacija in partizanstvo gotovo je med njimi. Po skrajno ohlapni asociaciji ti. krivde po povezavi je takrat, ko si poln sovraštva in gneva, mogoče za tragedijo, in to čisto vsako, okriviti kogar koli.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**