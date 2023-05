Strelski napadi / Biden prosi kongres za predlog zakona, ki prepoveduje orožje

Ameriški predsednik Joe Biden je dan po strelskem napadu, v katerem je bilo v Teksasu ubitih osem ljudi, znova pozval k prepovedi jurišnih pušk na nacionalni ravni in dodatnemu nadzoru nad orožjem

Ameriški predsednik Joe Biden se je zavzel tudi za splošno preverjanje potencialnih kupcev orožja in konec imunitete za proizvajalce, katerih orožje je bilo uporabljeno v napadih.

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo, dan po strelskem napadu, v katerem je bilo v Teksasu ubitih osem ljudi, znova pozval k prepovedi jurišnih pušk na nacionalni ravni in dodatnemu nadzoru nad orožjem. Policija je strelca identificirala kot 33-letnika iz Dallasa, preiskovali pa naj bi njegove morebitne povezave s skrajno desnico.

"Osem Američanov, vključno z otroki, je bilo včeraj ubitih v zadnjem nasilju z orožjem, ki je pretreslo naš narod," je v izjavi v nedeljo sporočil Biden. Ponovil je svoj poziv članom ameriškega kongresa, naj ukrepajo proti epidemiji orožja.

"Znova prosim kongres, naj mi pošlje predlog zakona, ki prepoveduje jurišne puške in nabojnike z veliko kapaciteto," je zapisal. Zavzel se je tudi za splošno preverjanje potencialnih kupcev orožja in konec imunitete za proizvajalce, katerih orožje je bilo uporabljeno v napadih.

Tovrstne predloge zakona bi nemudoma podpisal, je zatrdil po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Policija v Teksasu je medtem identificirala napadalca, ki je v soboto s polavtomatsko puško streljal na ljudi pred nakupovalnim središčem v Dallasu in jih osem ubil. Kot so sporočili, gre za 33-letnega Mauricia Garcio iz Dallasa.

Podrobnosti o njem ali njegovem motivu niso navedli, več ameriških medijev pa piše, da naj bi policisti preiskovali njegove morebitne povezave s skrajno desno ideologijo, vključno z belo nadvlado oz. supremacizmom ter neonacizmom. Na to naj bi kazale njegove objave na družbenih omrežjih, pa tudi našitki na njegovih oblačilih.

Policist, ki so ga pred tem na kraj dogodka poklicali zaradi druge zadeve, je strelca ubil. Nosil je bojno opravo, policisti pa so pri njem našli še pištolo, v njegovem avtomobili pa še več orožja in streliva, navedbe preiskovalcev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Še trije ranjeni v streljanju so bili v nedeljo v kritičnem stanju.

