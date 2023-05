Erdogan / »Za nas je družina sveta, zato ne bi nikoli podpirali skupnosti LGBTQ«

Turški predsednik Erdogan je pred volitvami še zaostril retoriko proti LGBTQ

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v nedeljo, teden dni pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami v Turčiji, svojega glavnega tekmeca, vodjo opozicije Kemala Kilicdarogluja označil za pijanca. Istanbulski župan Ekrem Imamoglu iz glavne opozicijske stranke CHP pa je bil tarča nasilja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Erdogan je v Istanbulu nagovoril več sto tisoč podpornikov in dejal, da lahko Kilicdaroglu pije, kolikor hoče, ljudje pa ne bodo prepustili države pijancu. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je s tem nagovoril konservativne muslimane, ki ne pijejo, saj alkohol v islamu ni dovoljen. Turški predsednik je svojemu glavnemu tekmecu ob tem znova očital sodelovanje s teroristi.

Opoziciji je Erdogan očital, da je naklonjena skupnosti LGBTQ. "Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) in druge stranke v našem zavezništvu ne bi nikoli podpirale skupnosti LGBTQ, ker je družina za nas sveta," je poudaril in dodal, da bodo na volitvah porazili tiste, ki so naklonjeni tej skupnosti. Erdogan, ki je moral zaradi bolezni nedavno prekiniti volilno kampanjo, je v zadnjem času še zaostril retoriko proti LGBTQ.

Po Erdoganovih navedbah se je zborovanja v Istanbulu udeležilo 1,7 milijona ljudi. Tudi Kilicdaroglu je v soboto nastopil na veliki prireditvi pred številnimi podporniki v Istanbulu, a uradne ocene o številu udeležencev ni.

Na vzhodu Turčije je medtem v nedeljo prišlo do incidenta med predvolilnim zborovanjem istanbulskega župana Ekrema Imamogluja v mestu Erzurum. Kot je sporočil Imamoglu, je skupina ljudi na avtobus, z vrha katerega je nagovarjal volivce, metala kamenje, pri čemer je bilo ranjenih najmanj devet ljudi na zborovanju. Ob tem je na družbenem omrežju Twitter objavil posnetek, ki prikazuje dogajanje, stranka CHP pa je objavila fotografije ljudi s poškodbami glave.

Imamoglu je zaradi incidenta prekinil govor in odšel s prizorišča. "Odhajamo zaradi vaše varnosti," je dejal privržencem in napovedal, da bo proti guvernerju Erzuruma in načelniku tamkajšnje policije vložil kazensko ovadbo zaradi dopuščanja nasilja. Imamoglu podpira predsedniško kandidaturo Kilicdarogluja in naj bi v primeru zmage opozicijskega kandidata na volitvah prihodnji teden postal podpredsednik.

Predčasne predsedniške in parlamentarne volitve v Turčiji 14. maja bodo velika preizkušnja za Erdogana, ki je na oblasti že 20 let in se trenutno sooča s težavami pri obvladovanju gospodarske krize v državi. Ta se je po februarskem uničujočem potresu na jugovzhodu države, ki je terjal več kot 50.000 življenj, le še poglobila.

