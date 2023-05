V muzeju poškodovali kontroverzno sliko

Slika švicarske umetnice Miriam Cahn z naslovom Fuck abstraction! (Jebi abstrakcijo!) razburja del javnosti

Na razstavi v muzeju sodobne umetnosti Palais de Tokyo v francoski prestolnici je bila v nedeljo s sprejem poškodovana kontroverzna slika švicarske umetnice Miriam Cahn, so sporočili iz muzeja. Slika z naslovom Fuck abstraction! (Jebi abstrakcijo!) je sicer razburjala del javnosti.

Slika, ki je na ogled od sredine februarja, prikazuje osebo z rokami, zvezanimi za hrbtom, ki je prisiljena oralno zadovoljevati moškega, ki nima naslikanega obraza.

Kritiki dela so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP trdili, da je žrtev na sliki otrok, kar je umetnica zanikala s pojasnilom, da gre za prikaz posilstva kot vojnega orožja in zločina proti človeštvu.

Več skupin, ki se zavzema za pravice otrok, je sliko obsodilo, da gre za otroško pornografijo, in pozvalo k njenemu umiku.

Francosko sodišče je njihovo zahtevo za odstranitev slike zavrnilo.

V nedeljo pa je, kot so za AFP pojasnili v muzeju, neka oseba "namerno okrnila" delo "s tem, da ga je popršila z barvo", in sicer vijolično.

Starejši moški je bil po navedbah vira blizu primera "nezadovoljen s prikazom spolnosti otroka in odrasle osebe na sliki", a ni bil povezan z nobeno aktivistično skupino.

"To niso otroci. Slika govori o tem, kako se spolnost uporablja kot vojno orožje, kot zločin proti človeštvu."



Miriam Cahn

"Takoj so ga prijeli varnostni agenti... in ga odpeljali policisti," so še sporočili iz muzeja in dodali, da bodo vložili tožbo zaradi poškodovanja premoženja in oviranja svobode izražanja.

Ministrica za kulturo Rima Abdul Malak je v izjavi za javnost spomnila, da je pravosodni sistem odobril predstavitev umetniškega dela v danem kontekstu v javnosti.

Predsednik muzeja Palais de Tokyo Guillaume Desanges pa je izrazil obžalovanje nad "skrajnimi posledicami tega spora".

V dogovoru z umetnico bodo sliko s sledovi poškodb, prav tako kot samo razstavo, na kateri so našteli 80.000 obiskovalcev, v muzeju še naprej predstavljali do 14. maja.

Francosko najvišje upravno sodišče (Conseil d'Etat) je aprila zavrnilo zahtevo za odstranitev slike s pojasnilom, da, ker je razstavljena v umetniški galeriji ter pospremljena s podrobnimi kontekstualnimi informacijami, "ni resno ali očitno nezakonito škodovala koristim otroka ali dostojanstvu človeške osebe".

Umetnica je v izjavi, ki jo je muzej objavil marca, zavrnila kritike dela. "To niso otroci," je vztrajala in dodala: "Slika govori o tem, kako se spolnost uporablja kot vojno orožje, kot zločin proti človeštvu."

Kot piše na spletni strani muzeja, je razstava v Palais de Tokyo prva večja retrospektiva del Miriam Cahn v francoski instituciji. Združuje več kot 200 umetničinih del, nastalih od leta 1980 do danes.

