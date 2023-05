Srbija / Vučić pričakuje do 90 odstotkov manj orožja v državi

Obenem lahko državljani od danes brez posledic policiji predajo neregistrirano orožje in strelivo. Za dodatno varnost na šolah pa od danes skrbijo policisti.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je izrazil pričakovanje, da se bo v skladu z novimi ukrepi za do 90 odstotkov zmanjšala količina legalno pridobljenega orožja v državi. Obenem lahko državljani od danes brez posledic policiji predajo neregistrirano orožje in strelivo. Za dodatno varnost na šolah pa od danes skrbijo policisti.

Srbijo sta minuli teden pretresla strelska napada, v katerih je naprej v sredo 13-letnik v osnovni šoli v Beogradu ubil osem učencev in varnostnika, naslednji dan pa 21-letnik v treh vaseh na območju Mladenovca še osem ljudi.

Fant v osnovni šoli je streljal z očetovim sicer registriranim orožjem, napadalec naslednji dan pa z avtomatsko puško. Pri njem so našli še velike količine drugega orožja.

"Drugi ukrep je drastično, 90-odstotno zmanjšanje zakonitega orožja, predvsem kratkocevnega."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

Glede na podatke raziskovalnega projekta Small Arms Survey (SAS) naj bi imelo v Srbiji orožje 39 od 100 ljudi, kar je največ v Evropi. Srbsko nacionalno združenje za orožje medtem navaja podatek, da je v zasebni lasti več kot 900.000 kosov orožja - od pištol do lovskega orožja.

Vučić je po napadih v okviru ukrepov, s katerimi bi preprečili ponovitev tovrstnih tragedij, nemudoma napovedal zaostritev nadzora nad orožjem. Ponovil je odločenost, da dosežejo spremembe in med drugim spomnil, da je od danes mogoče brez kakršnihkoli posledic na policijskih postajah predati orožje in strelivo, ki ga ljudje posedujejo nezakonito.

Po mesecu dni bodo sledile preiskave domov in ostre sankcije, če bo policija pri kom odkrila neregistrirano orožje, je napovedal v nastopu na srbski javni televiziji RTS in ljudi pozval k odgovornosti.

"Njihova prisotnost bo največja ob začetku in po koncu pouka v šolah, kjer bodo s svojo prisotnostjo delovali preventivno, vlivali občutek varnosti tako učencem kot učiteljem, da so to predstavniki države, ki jih bodo zaščitili."



Željko Brkić,

državni sekretar na notranjem ministrstvu

"Drugi ukrep je drastično, 90-odstotno zmanjšanje zakonitega orožja, predvsem kratkocevnega," je poudaril. Pojasnil je, da se to ne nanaša na lovsko orožje in dodal, da večino umorov zagrešijo z pištolami.

Dodatno namerava Srbija okrepiti tudi varnost na šolah, kjer je od danes prisotna policija. "Njihova prisotnost bo največja ob začetku in po koncu pouka v šolah, kjer bodo s svojo prisotnostjo delovali preventivno, vlivali občutek varnosti tako učencem kot učiteljem, da so to predstavniki države, ki jih bodo zaščitili," je danes za RTS povedal državni sekretar na notranjem ministrstvu Željko Brkić.

Na ministrstvu napovedujejo, da bodo še letos zaposlili 1200 novih policistov, tako da bo v prihodnje vsaka šola imela policista, ki bo skrbel za red in varnost učencev in zaposlenih.

Od več ranjenih, ki so v obeh napadih utrpeli hujše poškodbe, so jih nekaj že odpustili v domačo oskrbo, stanje najmanj štirih pa je še vedno resno. Gre za dve dekleti, ki sta bili žrtvi strelca pri Mladenovcu, ter deklico in dečka, ki ju je ustrelil napadalec v Beogradu, poroča srbski portal N1.

