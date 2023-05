Anketa / Svoboda pred SDS, NSi prehitela SD

Na barometru priljubljenosti politikov je na prvem mestu minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je prehitel predsednico republike Natašo Pirc Musar in poslanca SDS Anžeta Logarja

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob ter predsednik SDS Janez Janša

© Borut Krajnc

Največ vprašanih bi volilo Gibanje Svoboda, ki mu je podpora v primerjavi s prejšnjim mesecem nekoliko zrasla, kaže anketa, ki jo je za časnik Delo izvedla Mediana. Stranko bi volilo 23,8 odstotka vprašanih, medtem ko bi največjo opozicijsko stranko SDS, ki ji je podpora upadla, volilo 20,9 odstotka vprašanih. Ocena dela vlade se je izboljšala.

V tokratni anketi je podpora Gibanju Svoboda v primerjavi z aprilom zrasla za 0,8 odstotne točke, SDS pa je padla za 2,4 odstotne točke. Še vedno to ostajata stranki z daleč najvišjo podporo pred ostalimi.

NSi, ki ji je podpora zrasla za 1,5 odstotne točke in je v primerjavi z aprilom prehitela SD, bi tokrat volilo 7,1 odstotka anketiranih. SD bi volilo šest odstotkov (aprila 6,2) in Levico 5,2 odstotka (aprila 5,1). Pod parlamentarnim pragom bi se zvrstile Resni.ca (2,5), Vesna (2,5), SNS (2,3), Piratska stranka (2), SLS (0,8), Naša prihodnost (0,6), Naša dežela (0,5) in Konkretno (0,1).

1. Gibanje Svoboda - 23,8 %

2. SDS - 20,9 %

3. NSi - 7,1 %

4. SD - 6 %

5. Levica - 5,2 %

Da bi volili drugo stranko, je odgovorilo 0,7 odstotka vprašanih. 15 odstotkov vprašanih je odgovorilo z ne vem, sedem odstotkov jih je odgovorilo, da ne bi volili nobene, 2,4 odstotka jih na vprašanje ni želelo odgovoriti, 0,5 odstotka pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 37,7 odstotka (aprila 45), pozitivno ali zelo pozitivno pa 27,9 odstotka vprašanih(aprila 25,8). Za oceno srednje se je tokrat odločilo 32,6 odstotka vprašanih (aprila 27,3). Srednja ocena dela vlade je zrasla z 2,63 na 2,76.

Zrasla je tudi srednja ocena dela državnega zbora, in sicer z 2,68 na 2,82. Delo državnega zbora v zadnjem mesecu sicer kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenjuje 27,7 vprašanih, kot negativno ali zelo negativno pa 35,1.

Minister za zdravje po priljubljenosti prehitel predsednico republike

Na barometru priljubljenosti politikov je na prvem mestu minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je z oceno 3,05 tokrat prehitel predsednico republike Natašo Pirc Musar in poslanca SDS Anžeta Logarja, ki sta si minuli mesec delila prvo mesto. Logarju je sicer med vsemi uvrščenimi na lestvico najbolj padla ocena.

Najvišji dvig ocene pa je zabeležil predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob, ki se je z aprilskega sedmega mesta v tokratni anketni povzpel na četrto. Sledijo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, minister za gospodarstvo Matjaž Han, ministrica za kulturo Asta Vrečko, poslanec NSi Janez Cigler Kralj in minister za finance Klemen Boštjančič.

Raziskavo je za časnik Delo izvedla Mediana med 3. in 4. majem, v njej je sodelovalo 716 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativen vzorec za Slovenijo.