Nemčija / V vrtcih vse več prijav nasilja

V nekaterih nemških zveznih deželah se je lani povečalo število prijav nasilja v vrtcih in sumov neprimernega ravnanja zaposlenih

V nekaterih nemških zveznih deželah se je lani povečalo število prijav nasilja v vrtcih in sumov neprimernega ravnanja zaposlenih, je razvidno iz raziskave nadzornih organov, ki jo je izvedla nemška tiskovna agencija dpa. Porast so med drugim zabeležili v zveznih deželah Berlin, Brandenburg, Spodnja Saška, Porenje in Severno Porenje-Vestfalija.

V berlinskih vrtcih so lani zabeležili 83 primerov ravnanja, ki je bilo na meji nezakonitega ravnanja do otrok, kar je največ v zadnjih štirih letih. Mednje so sicer všteti tudi sumi na neprimerno ravnanje, so sporočili iz tamkajšnje uprave za izobraževanje.

V sosednji zvezni deželi Brandenburg so ministrstvu za izobraževanje prijavili 82 sumov nasilnega ravnanja zaposlenih do otrok. Leta 2021 je bilo takšnih primerov v tej zvezni deželi 65.

"Da bi preprečili napade, morajo imeti izvajalci otroškega varstva po vsej državi zakonsko predpisano politiko varstva pred nasiljem, vendar pa se te politike pogosto ne izvajajo."



Jörg Maywald,

opozoril strokovnjak na področju zaščite otrok

Povečanje števila primerov nasilnega ravnanja so zabeležili tudi na Spodnjem Saškem, kjer so ti vključevali udarce, ščipanje, vlečenje, spolne ali verbalne napade in prisilno hranjenje. Porast spolnih napadov so zabeležili tudi v Turingiji.

V Porenju in Severnem Porenju-Vestfaliji pa so nadzorni organi leta 2022 našteli 271 primerov neprimernega ravnanja z otroki, kar je 46 več kot leto prej.

Nemško združenje za zaščito otrok se je ob tem pritožilo, da se izvaja premalo tovrstnih raziskav, čeprav so se standardi v vrtcih glede tega in občutljivost za to problematiko povišali. "Da bi preprečili napade, morajo imeti izvajalci otroškega varstva po vsej državi zakonsko predpisano politiko varstva pred nasiljem, vendar pa se te politike pogosto ne izvajajo," je opozoril strokovnjak na področju zaščite otrok Jörg Maywald.