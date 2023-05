»Uporaba vohunske opreme na Madžarskem del vladne kampanje za uničenje svobode medijev in izražanja«

Odbor Evropskega parlamenta pozval k ukrepanju glede uporabe vohunske opreme

Odbor Evropskega parlamenta, ki preiskuje uporabo vohunske opreme, kot je Pegasus, je v ponedeljek potrdil poročilo, v katerem je obsodil zlorabo tovrstne opreme in pozval k ukrepanju. Opozorili so na sistemske težave na Poljskem in Madžarskem, izrazili pa so tudi zaskrbljenost glede Španije in Grčije.

Evroposlanci so v poročilu obsodili hude kršitve prava EU na Poljskem in Madžarskem, kjer sta vladi odpravili neodvisne nadzorne mehanizme. Glede Madžarske menijo, da je bila uporaba vohunske opreme "del vladne strateške kampanje za uničenje svobode medijev in svobode izražanja".

Na Poljskem pa je bila uporaba Pegasusa del sistema za nadzorovanje opozicije in kritikov vlade, da bi se vladajoča večina in vlada obdržali na oblasti, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Obe državi so pozvali, naj spoštujeta sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter obnovita neodvisnost pravosodja in nadzorne organe. Zagotoviti morata tudi neodvisno odobritev uporabe vohunske opreme in preiskati primere zlorab.

Glede Grčije je medtem odbor v poročilu zapisal, da se zdi, da vohunska oprema "ni del celovite avtoritarne strategije, ampak orodje, ki se ga ad hoc uporablja za politične in finančne koristi". Grčija sicer ima robusten pravni okvir, a so z zakonodajnimi dopolnili oslabili varovalke. Programsko opremo so tako lahko uporabili proti novinarjem, politikom in podjetnikom ter jo izvozili v države z nizko stopnjo varovanja človekovih pravic.

To državo so pozvali k obnovitvi in okrepitvi varovalk ter odpravi dovoljenj za izvoz, ki niso v skladu z zakonodajo EU. K temu so pozvali tudi Ciper, ki je imel pomembno vlogo kot vozlišče za izvoz vohunske opreme.

Španija ima medtem po ugotovitvah evropskih poslancev neodvisen pravosodni sistem z zadostnimi varovalkami, a določena vprašanja glede uporabe vohunske opreme ostajajo. Oblasti v Madridu so pozvali, naj zagotovijo polno, pravično in učinkovito preiskavo, predvsem 47 primerov, za katere še ni znano, kdo je odobril uporabo vohunske opreme.

Da bi preprečili nezakonito uporabo tovrstne opreme, bi jo lahko po mnenju odbora uporabljali zgolj v državah članicah, kjer so sume zlorab temeljito preiskali, kjer je zakonodaja v skladu s priporočili Beneške komisije ter sodbami Sodišča EU in ESČP. Poleg tega morajo odpraviti dovoljenja za izvoz, ki niso v skladu s pravili. Evropsko komisijo so pozvali, naj do decembra letos pripravi poročilo, ali članice izpolnjujejo te pogoje.

Obenem so poslanci pozvali k skupni pravni razlagi nacionalne varnosti kot osnove za nadzorovanje. Zavzeli so se še za vzpostavitev neodvisnega evropskega preiskovalnega inštituta, ki bi preiskoval nadzorovanje, zagotavljal pravno in tehnološko podporo ter izvajal forenzične raziskave.

Na področju sodelovanja s tretjimi državami pa bi morali po njihovem mnenju z ZDA pripraviti skupno strategijo na področju vohunske opreme, z Izraelom in drugimi tretjimi državami pa določiti pravila glede trženja in izvoza te opreme.

Poročilo z ugotovitvami o uporabi vohunske opreme je odbor potrdil s 30 glasovi za, tremi proti in štirimi vzdržanimi. Priporočila, o katerih bodo glasovali na plenarnem zasedanju sredi junija, pa s 30 glasovi za, petimi proti in dvema vzdržanima.

Odbor, ki so ga vzpostavili pred dobrim letom, je preiskoval uporabo vohunske opreme Pegasus, ki jo je razvilo izraelsko varnostno podjetje NSO, in druge tovrstne opreme. Afera Pegasus je izbruhnila poleti 2021, ko so preiskovalni novinarji razkrili, da so jo uporabljale številne države po svetu, da so vohunile za politiki, novinarji in aktivisti, tudi znotraj Evropske unije.

