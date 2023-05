Melania Trump / »Podpiram moževo kandidaturo za predsedniške volitve«

Dejala je, da bi ji bilo v čast ponovno opravljati delo prve dame ZDA

Donald in Melania Trump

© Carmen Rodriguez / Flickr

Bivša prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za Fox News Digital povedala, da podpira moževo kandidaturo za predsedniške volitve leta 2024, glede njegovih spolnih in drugih škandalov pa se ni opredeljevala. Dejala je, da bi ji bilo v čast ponovno opravljati delo prve dame ZDA.

"Moj mož je v svoji prvi vladi dosegel izjemne uspehe in lahko nas ponovno vodi k veličini in blaginji. Ima mojo podporo in veselimo se, da bomo povrnili upanje za prihodnost ter vodili Ameriko z ljubeznijo in močjo," je dejala 53-letna nekdanja manekenka slovenskega rodu.

Če se bo njen soprog vrnil v Belo hišo, se namerava Melania znova osredotočiti na pobude, ki dajejo prednost otrokom. "Še naprej bi se osredotočala na ustvarjanje varnega in vzgojnega prostora za otroke, da se lahko učijo, rastejo in uspevajo," je pojasnila. "Če se bodo pojavile dodatne težave, si bom vzela čas, da jih preučim in razumem njihove temeljne vzroke."

Melania svojega moža ni spremljala na sodišče na Manhattnu, kjer ga kazensko preganjajo zaradi plačila pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu. Prav tako je ni bilo zraven pri Trumpovih govorih po obtožnici. Nekdanji predsednik se takoj po obtožnici svoji ženi tudi ni posebej zahvalil med hvalospevom drugim članom družine.

"Melania živi v slonokoščenem stolpu zanikanja," je za New York Post povedal eden od nekdanjih prijateljev glede njenega odzivanja na obtožbe, ki izhajajo iz domnevne afere s pornografsko zvezdnico Daniels. "Seveda ve za Donaldove afere, ona ve vse. Toda njen molk je njeno dostojanstvo. Svojemu možu bo stala ob strani kot vedno. Mislim, da Melanie njegove afere ne ponižujejo, je pa jezna," je dodal.

Nekdanji predsednik je bil na civilnem sodišču v New Yorku v torek spoznan za krivega spolnega napada in obrekovanja kolumnistke E. Jean Carroll, ki ji bo moral plačati pet milijonov dolarjev odškodnine. Trump se namerava na odločitev porote pritožiti in napad še naprej zanika.

Proti njemu poteka tudi preiskava posebnega tožilca Jacka Smitha v zvezi z njegovo vlogo pri napadu na kongres 6. januarja 2021 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. V Georgii pa se obeta obtožnica zaradi poskusa poneverjanja izida predsedniških volitev 2020.

Nekdanja prva dama je konec prejšnjega tedna v Mar-a-Lagu na Floridi priredila kosilo ob peti obletnici svoje pobude Bodi najboljši, ki se osredotoča na spletno varnost, vprašanja otrok in zlorabo opioidov.

Odkar je zapustila Belo hišo, je Melania program razširila na spodbujanje prihodnosti, v okviru katerega podeljuje štipendije za računalništvo mladim, ki zapuščajo rejništvo. "Odkar sem zapustila Washington, se je moja zavezanost tej skupnosti še okrepila," je povedala za Fox.

"Trenutno je v ZDA v reji 400.000 otrok, pri čemer je manj kot triodstotna možnost, da nekdanji rejniki dokončajo šolanje. Mnogi končajo na ulici kot brezdomci. Moj cilj je zmanjšati to vrzel in povečati dostop do visokošolske izobrazbe za tiste, ki zapustijo sistem rejništva. Verjamem, da bo temeljna izobrazba tem posameznikom zagotovili spretnosti, potrebne za zagotovitev zaposlitve in doseganje finančne stabilnosti," je dejala.

