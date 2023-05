Enakopravna obravnava imamov v primerjavi z drugimi verskimi delavci

Slovenska ustava zagotavlja enakopravnost verskih skupnosti

Mufti Nevzet Porić je danes s sodelavci obiskal ministrico za kulturo Asto Vrečko. V okviru obiska je izpostavil tudi vprašanje enakopravne obravnave imamov v primerjavi z drugimi verskimi delavci ter ministrico povabil na ogled Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani, so sporočili iz Islamske skupnosti v Sloveniji.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je mufti Porić ministrici zahvalil za sprejem in ji predstavil delovanje Islamske skupnosti v Sloveniji. Ob tem je izpostavil določena odprta vprašanja, ki se nanašajo na reševanje enakopravnega statusa imamov v primerjavi z drugimi verskimi delavci, ter vprašanje neenake obravnave imamov, ki nimajo slovenskega državljanstva. To je podprl s pravnim mnenjem o statusu imamov, ki so ga pripravili v odvetniški pisarni Vrtačnik.

Današnjega sestanka sta se udeležila tudi sodelavec Islamske skupnosti Nevres Mustafić in pravnik Urban Vrtačnik, ki je pripravil pravno mnenje o statusu imamov in zakonu o verski svobodi.

Ministrica se je zahvalila za obisk in izrazila pripravljenost, da v prihodnjem obdobju preuči vsa odprta vprašanja, predstavljena na današnjem srečanju. Mufti pa je ministrico povabil na ogled Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani.

Mufti je ob bajramu napovedal, da bodo okrepili pogovore o odprtih vprašanjih z državo, kot je status imamov kot verskih uslužbencev in vprašanje prehrane v vrtcih in šolah. Glede statusa imamov je opozoril, da slovenska ustava zagotavlja enakopravnost verskih skupnosti v Sloveniji. Dodal je, da so v ustavi prav tako vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. Po njegovih besedah je tako skupna obveza, da se poišče rešitve in otrokom, kjer je takšna želja, zagotovi obrok brez svinjine.