»Obnašanje nekdanjega nemškega kanclerja je neokusno«

Schröder pod plazom kritik zaradi udeležbe na sprejemu na ruskem veleposlaništvu

Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder se je danes znašel pod plazom kritik, ker se je ob dnevu zmage v torek udeležil slavnostnega dogodka ob obletnici zmage nekdanje Sovjetske zveze nad nacistično Nemčijo, ki ga je gostilo rusko veleposlaništvo v Berlinu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To se mi zdi nerazumljivo," se je na njegovo udeležbo na omenjenem dogodku odzvala poslanka nemških socialdemokratov (SPD) Katja Mast.

"Obnašanje Gerharda Schröderja je neokusno. Na dan, ko se je zabaval z ruskimi diplomati, so v Ukrajini zaradi ruske vojne umirali nedolžni ljudje," pa je po navedbah AFP dejal predstavnik nemških krščanskih demokratov (CDU) Thorsten Frei.

Nekdanji kancler Schröder se je dogodka udeležil skupaj z vodilnimi predstavniki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in skrajno leve stranke Linke. Obe stranki sta bili v preteklosti kritični do sankcij, ki so bile uvedene proti Moskvi kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino.

Schröderju, ki je po odhodu s položaja kanclerja opravljal več funkcij v organih ruskih energetskih podjetij, so sicer zaradi njegovih povezav s Kremljem lani odvzeli številne privilegije, ki so jih običajno deležni nekdanji nemški kanclerji.

Kljub temu pa nekdanji kancler za zdaj ostaja član nemških socialdemokratov, stranke sedanjega kanclerja Olafa Scholza. Scholzov tiskovni predstavnik na današnji redni tiskovni konferenci Schröderjeve prisotnosti na torkovem dogodku na ruskem veleposlaništvu ni želel komentirati.