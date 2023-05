Delam se, da sem mrtva

Kako sem otrokoma razložila streljanje na šoli v Beogradu

Moja otroka sta se stepla. Fanta sta, stara 11 in 12 let, in napadla ju je puberteta. Nenehno se ruvata, pričkata, zbadata, postavljata drug pred drugim, se ravsata in potem cvilita, se dereta, zmerjata in nazadnje vedno jokata. Ni mi všeč, kako komunicirata med sabo, groba sta in udarjata nizko. Moja lepa, pridna otroka sta včasih barabi. In zdaj sta se celo stepla. Pozno popoldne se po dnevu sestankovanja vrnem domov in pričaka me popolna panika. »Kaznovana sta.« To reče Boštjan, ko se odpravlja na večerno vajo.