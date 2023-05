Zelenski / »Ne bomo napadli ruskega ozemlja«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zagotovil, da Kijev v okviru protiofenzive ne bo napadal ozemlja Rusije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes na svojem prvem obisku v Berlinu od začetka ruske invazije na Ukrajino pozval Nemčijo k podpori njegove pobude o dobavi zahodnih bojnih letal Ukrajini. Ob tem je nemškemu kanclerju Olafu Scholzu zagotovil, da Kijev v okviru protiofenzive ne bo napadal ozemlja Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zdaj si prizadevamo za oblikovanje koalicije bojnih letal (...) Danes bom pozval nemško stran, naj podpre Ukrajino v tej koaliciji," je še pred srečanjem s Scholzem dejal Zelenski in dodal, da je za Ukrajino uskladitev prizadevanj zelo pomembna.

Scholz v zvezi s tem ni podal nobenih zavez, je pa Zelenskemu zagotovil podporo Nemčije tudi v prihodnje. Pri tem naj bi se Berlin osredotočil predvsem na oskrbo ukrajinskih sil s sistemi zračne obrambe. "Podpirali vas bomo tako dolgo, kot bo potrebno," je dejal nemški kancler in dodal, da je "ta solidarnost trajna in močna." Po njegovih besedah je Nemčija doslej Ukrajini zagotovila vojaško in humanitarno pomoč v vrednosti 17 milijard evrov.

"Vsi si želimo, da bi se ta vojna kmalu končala, vendar se mora končati s pravičnim mirom."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ukrajinski predsednik je Scholzu tudi zagotovil, da v okviru pričakovane spomladanske protiofenzive sile Kijeva ne bodo napadale ruskega ozemlja. "Ne bomo napadli ruskega ozemlja. Osvobajamo svoje zakonito ozemlje," je zagotovil in dodal, da za napade na ozemlje Rusije nimajo ne časa ne moči in ne orožja.

"Vsi si želimo, da bi se ta vojna kmalu končala, vendar se mora končati s pravičnim mirom," je še dejal Zelenski in dodal, da je mogoče že letos doseči "nepovraten poraz agresorja". Da je za pravičen mir potreben umik ruskih sil iz okupiranih območij v Ukrajini, se je strinjal tudi Scholz. "Rusija mora umakniti vojaške enote. Brez tega ne bo šlo," je poudaril.

Nemčija, ki je v ukrajinski vojni ena najpomembnejših podpornic Kijeva, tako vojaško kot finančno, je v soboto sporočila, da pripravljajo nov sveženj vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 2,7 milijarde evrov. Med drugim naj bi Kijevu zagotovili 20 pehotnih bojnih vozil marder, 30 tankov leopard-1, štiri sisteme zračne obrambe iris-T-SLM in nadzorna brezpilotna letala.

Ob prihodu v Berlin je Zelenskega sprejel tudi nemški predsednik Frank Walter Steinmeier. V njegovi uradni rezidenci je ukrajinski predsednik v knjigo obiskovalcev zapisal, da se je v najtežjih časih v sodobni zgodovini Ukrajine Nemčija izkazala kot njena resnična prijateljica in zanesljiva zaveznica.

Po pogovorih v Berlinu je Zelenski v Aachnu na zahodu Nemčije na slovesnosti v svojem in imenu ukrajinskega ljudstva prevzel nagrado Karla Velikega za posebne zasluge pri zedinjenju Evrope za njihova prizadevanja proti ruskemu napadu na Ukrajino. Nagrado je označil za "veliko čast" in v zahvalnem govoru dejal, da je tu v imenu Ukrajincev, ki se vsak dan borijo za svojo svobodo in vrednote Evrope.

Scholz mu je izročil nagrado, ob tem pa izpostavil, da je Ukrajina del evropske družine. Podelitev nagrade je označil kot uvod v nadaljnje povezovanje Ukrajine v Evropi. "Če je ruski predsednik Vladimir Putin mislil, da lahko s silo preusmeri ukrajinski narod s poti v Evropo, potem je - z vsemi svojimi tanki, brezpilotnimi letali in raketometi - storil prav nasprotno," je dejal Scholz.

Tudi drugi voditelji iz EU so na slovesnosti izpostavili, da se Ukrajina bori za svobodo in evropske vrednote, poroča francoska tiskovne agencije AFP. "Ukrajina uteleša vse, kar predstavlja evropska ideja: pogum prepričanj, boj za vrednote in svobodo, zavezanost miru in enotnosti," je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ukrajinski predsednik, ki je bil v soboto v Rimu in Vatikanu, bo danes obiskal še Pariz, kjer ga bo na delovni večerji gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot so sporočili iz Elizejske palače, bosta govorila o podpori Francije pri odzivanju na nujne potrebe Ukrajine na vojaški in humanitarni ravni. To bo drugi obisk Zelenskega v Parizu od začetka ruske invazije. Obiskal ga je že 8. februarja letos, poroča AFP.

AFP dodaja, da je obisk Zelenskega v Nemčiji pokazal na otoplitev odnosov med Berlinom in Kijevom, ki so bili nekaj časa napeti zaradi zadržanosti kanclerja pri dobavi orožja Ukrajini. Na skupni novinarski konferenci se je nemškemu kanclerju in vsem Nemcem danes zahvalil za vsako ukrajinsko življenje, ki so ga rešili zaradi njihove podpore.

9pfvWJ5GgNk

MqP4eMRR_tg

Qjsgy3Zrcm4