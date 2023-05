Pariz obljubil novo vojaško pomoč Kijevu

Ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Parizu

Francija je ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Parizu v nedeljo zvečer obljubila novo vojaško podporo Ukrajini za obrambo pred rusko invazijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Zelenski je danes naznanil še nenapovedan obisk v Londonu, kjer se bo srečal z britanskim premierjem Rishijem Sunakom.

V skupni izjavi, ki jo je Elizejska palača objavila po delovni večerji Zelenskega s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, piše, da bo Pariz še naprej pomagal Kijevu pri obrambi, prizadevanja pa bo usmeril predvsem v podporo ukrajinskim zmogljivostim zračne obrambe. Francija v izjavi tudi napoveduje, da bo pripravila nove dobave orožja, s katerimi bi zadostili najnujnejšim in takojšnjim potrebam po okrepitvi ukrajinske obrambe.

Zelenskega sta poleg predsednika Macrona sprejeli tudi predsednica francoske vlade Elisabeth Borne in zunanja ministrica Catherine Colonna.

Zelenski je v zadnjih dneh z obiski v več evropskih državah skušal zagotoviti novo vojaško podporo Ukrajini. V okviru svoje turneje po Evropi je ukrajinski predsednik poleg Francije minuli konec tedna obiskal tudi Italijo, Vatikan in Nemčijo.

Zelenski si je v Parizu in Berlinu po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še posebej prizadeval za dobavo vojaških letal Kijevu, a sta se tako Macron kot pred njim nemški kancler Olaf Scholz na njegove prošnje odzvala previdno. Zelenski se je zahvalil Nemčiji in Franciji za njuno vojaško podporo.

Macron bo po napovedih Elizejske palače nadaljnjo vojaško pomoč Ukrajini pojasnil drevi v televizijskem nagovoru.

Francija je Ukrajini obljubila dobavo več deset oklepnih vozil in lahkih tankov ter sistemov zračne obrambe dolgega dosega. Poleg tega naj bi Francija letos usposobila več tisoč ukrajinskih vojakov.

To je bil drugi obisk ukrajinskega predsednika v Parizu od začetka vojne v Ukrajini, potem ko se je februarja v francoski prestolnici srečal z Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.

Zelenski je nato danes v objavi na Twitterju napovedal še, da bo obiskal London in se srečal z britanskim premierjem Sunakom. Zapisal je, da je Združeno kraljestvo eden vodilnih podpornikov Ukrajine pri krepitvi njenih vojaških zmogljivosti, in "to sodelovanje se bo nadaljevalo tudi danes".

Po pričakovanjih srečanje med voditeljema ne bo trajalo več kot nekaj ur. Viri znotraj britanske vlade so obisk ukrajinskega predsednika označili kot vljudnostni obisk, ne pa kot pogajanja, poroča britanski BBC, pri čemer je eden od njih dodal, da "je vedno treba skleniti še kak posel".

