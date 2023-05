Kitajska / Ameriški državljan obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi vohunjenja

Ob tem so Johnu Shing-Wan Leungu, ki ima ameriški potni list in stalno prebivališče v Hongkongu, tudi zaplenili premoženje

© pixabay.com

Sodišče v mestu Suzhou na vzhodu Kitajske je 78-letnega državljana ZDA danes obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi vohunjenja. Ob tem so Johnu Shing-Wan Leungu, ki ima ameriški potni list in stalno prebivališče v Hongkongu, tudi zaplenili premoženje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Leunga so aretirali aprila 2021, o obtožnici proti njemu pa je znanih le malo podrobnosti.

Tiskovni predstavnik veleposlaništva ZDA v Pekingu je dejal, da so seznanjeni s poročili o obsodbi ameriškega državljana. Poudaril je, da je varnost in zaščita ameriških državljanov v tujini najvišja prioriteta State Departmenta, primera pa zaradi varovanja zasebnosti ni želel podrobneje komentirati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pričakovati je, da bo odločitev sodišča še dodatno poslabšala odnose med Kitajsko in ZDA, ki so že tako zelo napeti zaradi vprašanj trgovine, človekovih pravic in Tajvana.

Zaradi ohladitve odnosov med Washingtonom in Pekingom v zadnjih letih so tudi ZDA vse pogosteje ukrepale proti kitajskim državljanom, obtoženim vohunjenja. Kitajske oblasti so medtem začele preiskave v zvezi z vohunjenjem tujih svetovalnih podjetij, ki delujejo v državi. V usklajenih akcijah so nedavno preiskali pisarne v Pekingu, Šanghaju, Shenzhenu, Suzhouju in drugih mestih.

Kitajska je konec aprila spremenila zakon o vohunjenju, ki poleg državnih skrivnosti zajema tudi zelo nejasno opredeljene nacionalne interese.