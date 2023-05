Protest / Kmetje in domačini zahtevajo ukrepanje proti volkovom

Povod za protest je nedeljski napad volka na ovce v okolici Bleda

Domačini in kmetje iz občin zgornje Gorenjske bodo danes na protestu v Gorjah zahtevali takojšnje ukrepanje proti volkovom. Povod za protest je nedeljski napad volka na ovce v okolici Bleda, so sporočili iz Občine Gorje.

Kot so navedli v izjavi za medije, je razširjenost volka na biosfernem območju Julijske Alpe postal velik problem, predvsem ker se je preveč približal ljudem. Župani občin zgornje Gorenjske na to že dalj časa opozarjajo pristojne, a ker se zadeve po njihovem mnenju urejajo prepočasi, so se odločili za protest, ki se bo začel ob 13. uri pred prostori Občine Gorje v Zgornjih Gorjah.

"Na današnjem protestu bo zahteva popolnoma jasna. Od pristojnih državnih organov ter ministrstva za naravne vire in prostor zahtevamo, da začnejo takoj ukrepati glede velike zveri na Gorenjskem in s tem v prvi vrsti zaščitijo naše občane in občanke pred napadi volka," je ob napovedi protesta zapisal župan Občine Gorje Peter Torkar.

Torkar je ob tem spomnil na nedeljski pokol drobnice na kmetiji v vasi Rečica. Volk je pokončal sedem ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj deset metrov oddaljen od lastnikove hiše.

Kot so v nedeljo po napadu sporočili iz Civilne iniciative 71, se je napad zgodil 450 metrov od veslaškega centra na Bledu, kjer je do druge ure zjutraj potekala zabava z glasno glasbo, in 150 metrov od železniške postaje Bled. Pašnik ob kmetiji je dobro grajen, ograja, visoka 130 centimetrov, pa je bila ravnokar obnovljena, so poudarili.