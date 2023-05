Apel voditeljem EU / »Nujno je pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje«

Več kot 400 mednarodno priznanih akademikov in civilnodružbenih organizacij je ob današnjem svetovnem dnevu podnebnih sprememb na evropske politične voditelje naslovilo odprto pismo

Eden od mnogih protestov mladih za pravičnejšo in do narave prijaznejšo družbo

© Borut Krajnc

Danes, na svetovni dan podnebnih sprememb, ko se v Evropskem parlamentu začenja tudi tridnevna konferenca Onkraj rasti - Poti do trajnostne blaginje v EU, je čez 400 mednarodno priznanih akademikov in civilnodružbenih organizacij objavilo odprto pismo. Naslovljeno je na vodilne evropske politike z apelom k prenehanju družbeno in okoljsko škodljive tekme za rast ter s pozivi k zmanjšanju proizvodnje in potrošnje, k odpravi dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov, podpisniki pa predlagajo tudi uvedbo davka na ogljično intenzivno premoženje.

»Nobena empirična podlaga ne nakazuje, da je mogoče globalno in v zadostni meri gospodarsko rast ločiti od okoljskih pritiskov. Zasledovanje neskončne gospodarske rasti držav z visokimi dohodki je problem, saj zmanjšuje ali celo izničuje rezultate okoljskih politik,« navajajo podpisniki in pozivajo k zavedanju, da trenutno stanje, razpadanje življenjske mreže, od katere je odvisna naša družba, predstavlja »eksistencialno grožnjo za mir, vodo, prehrambno varnost in demokracijo«.

Sedanji poudarek na kvantitativni rasti mora nadomestil nov cilj. »To je regenerativno in distributivno gospodarstvo, ki zagotavlja kakovostno blaginjo z izpolnjevanjem potrebe vseh ljudi v okviru možnosti živega planeta,« navajajo podpisniki, med katerimi sta ekološka ekonomista Timothée Parrique z Univerze Lund in Kate Raworth iz Univerze Oxford, ki bosta tudi sodelovala na omenjeni konferenci v Bruslju, pa tudi klimatolog in okoljski ekonomist dr. Aljoša Slameršak, arhitektka dr. Nika Grabar in dr. Ahac Meden z inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU.

Podpisniki dodajajo, da prehod v gospodarstvo post-rasti (lahko) pomeni razcvet, kar pa seveda terja demokratično načrtovanje in pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje (»odrast«) v državah, ki presegajo svoje ekološke vire: »To je evropski projekt za svetovni mir, saj trenutna gospodarska rast povzroča spore tako znotraj kot zunaj Evrope.« Posledica prehoda tudi ne bodo slabši življenjski pogoji: »Ravno nasprotno: politike zadostnosti, ki se osredotočajo na gospodarnost, zmanjševanje porabe virov in skrajševanje delovnega časa, lahko bistveno povečajo blaginjo in zmanjšajo pritiske na okolje, s čimer se ustvarja možnost za trajnostno blaginjo brez rasti.« Nujna se jim zdi razširitev že obstoječih pobud, kot so recimo neprofitne zadruge po vsej EU.

Podpisniki odprtega pisma, ki je v celoti objavljeno v priponki, na vodilne v inštitucijah EU in državah članicah naslavljajo tri konkretne zahteve:

Prvič; da pri Evropski komisiji, svetu, parlamentu in v državah članicah uvedejo trajne strukture za ocenjevanje strategij post-rasti.

Drugič; da oblikujejo novo vodilno programsko shemo EU, ki bo vključevala sistemske spremembe za prihodnost znotraj planetarnih omejitev, pri čemer mora biti odrast nujna prehodna faza k cilju post-rasti.

In tretjič; da oblikujejo politike onkraj rasti, ki temeljijo na štirih načelih: bionosilnosti, pravičnosti, blaginje za vse in aktivne demokracije. Upoštevanje načela bionosilnosti pomeni, kot navajajo, izločitev fosilnih goriv, omejitev izkoriščanja surovin, ukrepe za varstvo in obnovo narave, tal, gozdov, morskih in drugih ekosistemov. Z upoštevanjem načela pravičnosti podpisniki predlagajo vključitev fiskalnih orodij za spodbujanje bolj enakopravne družbe z odpravo dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov in kot tako orodje omenjajo na primer davek na ogljično intenzivno premoženje. Pri upoštevanju načela blaginje podpisniki izpostavljajo dostopnost vseh do osnovne infrastrukture z izboljšano in okoljsko občutljivo socialno državo, ki med drugim zajema univerzalne osnovne storitve, torej pravice do zdravja, prevoza, oskrbe, stanovanja, izobraževanja in socialne zaščite, zajamčeno službo, nadzor nad cenami osnovnih dobrin in storitev. Pri upoštevanju načela aktivne demokracije pa predlagajo recimo skupščine prebivalcev s pooblastili za oblikovanje družbeno sprejemljivih strategij zadostnosti, pa tudi močnejšo vloga sindikatov.

Poleg omenjenih strokovnjakov oso med skupno več kot 400 podpisniki odprtega pisma tud organizacije Focus - društvo za sonaraven razvoj, Eko krog, Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Policy Lab in Zero Waste Žalec.

Spodaj javno pismo objavljamo v celoti.

Odprto pismo, objavljeno po vsej Evropi, ob prvem dnevu konference Beyond Growth (15. maj 2023)

»Evropa post-rasti ključnega pomena za preživetje in razcvet,« poziva več kot 400 civilnodružbenih organizacij in strokovnjakov

Med drugim so ga podpisali: Timothée Parrique, Kate Raworth, Vincent Liegey, European Environmental Bureau, European Youth Forum, Friends of the Earth Europe, Wellbeing Economy Alliance.

Medtem ko se politični voditelji zbirajo na drugi konferenci v Evropskem parlamentu, da bi razpravljali o tem, kako se premakniti “onkraj rasti”, mi, spodaj podpisani akademiki in organizacije civilne družbe, vidimo geopolitično krizo kot priložnost za prenehanje družbeno in okoljsko škodljive tekme za rast in se namesto tega odločimo za sodelovanja na področju blaginje.

Nobena empirična podlaga ne nakazuje, da je mogoče globalno in v zadostni meri gospodarsko rast ločiti od okoljskih pritiskov. Zasledovanje neskončne gospodarske rasti držav z visokimi dohodki je problem, saj zmanjšuje ali celo izničuje rezultate okoljskih politik. Trenutni podnebni kaos in razpadanje življenjske mreže, od katere je odvisna naša družba, predstavljata eksistencialno grožnjo za mir, vodo, prehrambno varnost in demokracijo.

Prehod v gospodarstvo post-rasti ne pomeni le preživetja, temveč tudi razcvet. To pa zahteva demokratično načrtovanje in pravično zmanjšanje proizvodnje in potrošnje - včasih imenovano "odrast" - v tistih državah, ki presegajo svoje ekološke vire. To je evropski projekt za svetovni mir, saj trenutna gospodarska rast povzroča spore tako znotraj kot zunaj Evrope.

V držav z visokimi dohodki manjši odtis ne pomeni slabših življenjskih pogojev. Ravno nasprotno: politike zadostnosti, ki se osredotočajo na gospodarnost, zmanjševanje porabe virov in skrajševanje delovnega časa, lahko bistveno povečajo blaginjo in zmanjšajo pritiske na okolje, s čimer se ustvarja možnost za trajnostno blaginjo brez rasti.

Da bi zagotovili najvišjo kakovost življenja z najmanjšim odtisom, moramo popolnoma spremeniti cilje in pravila gospodarske igre. V gospodarstvu post-rasti mora sedanji poudarek na kvantitativni rasti nadomestil nov cilj: cvetoče regenerativno in distributivno gospodarstvo, ki zagotavlja kakovostno blaginjo z izpolnjevanjem potrebe vseh ljudi v okviru možnosti živega planeta. Takšen model je opisan v okviru ekonomike krofa (Doughnut Economics).

Trgi so se že slabo izkazali pri sprejemanju najbolj ključnih odločitev v naši družbi.

Če želimo, da gospodarstvo res služi ljudem in ne obratno, morajo ljudje ponovno pridobiti nadzor nad njim. Za spremembo pravil igre se moramo učiti iz že obstoječih pobud. Na primer z razširitvijo modela neprofitnih zadrug po vsej EU.

Zato v luči teh perečih izzivov in stimulativnih priložnosti pozivamo Evropsko unijo, njene institucije in države članice, naj uvedejo:

Evropske institucije post-rasti: ustanovitev trajne strukture za ocenjevanje strategij post-rasti pri komisiji, svetu, parlamentu in v državah članicah. Evropski zeleni dogovor onkraj rasti: oblikovanje nove vodilne programske sheme, ki temelji na pristopu sistemskih sprememb in si prizadeva ustvariti cvetočo prihodnost znotraj planetarnih omejitev. Pri tem je odrast nujna prehodna faza k cilju post-rasti. Politike onkraj rasti, ki temeljijo na štirih načelih: Bionosilnost: izločitev fosilnih goriv, omejitev izkoriščanja surovin, ukrepi za varstvo in obnovo narave ter ukrepi za zaščito narave in obnovo zdravih in odpornih tal, gozdov, morskih in drugih ekosistemov. Na primer Pogodba o neširjanju fosilnih goriv, Zakon o pravičnosti in odpornosti virov (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, Resource Justice and Resilience Act), ki vključuje cilj zmanjšanja materialnega odtisa in območne obnove narave. Pravičnost: fiskalna orodja za spodbujanje bolj enakopravne družbe z odpravo dohodkovnih in premoženjskih ekstremov ter superprofitov. Na primer davek na ogljično intenzivno premoženje, minimalni in maksimalni dohodek. Blaginja za vse: zagotovljen dostop do osnovne infrastrukture z izboljšano in okoljsko občutljivo socialno državo. Na primer univerzalne osnovne storitve (vključno s človekovimi pravicami do zdravja, prevoza, oskrbe, stanovanja, izobraževanja in socialne zaščite itd.), zajamčena služba, nadzor nad cenami osnovnih dobrin in storitev. Aktivna demokracija: skupščine prebivalcev s pooblastili za oblikovanje družbeno sprejemljivih strategij zadostnosti in za krepitev politik na podlagi okoljskih omejitev, pravičnost in blaginja za vse ter močnejša vloga sindikatov. Na primer forum za lokalne potrebe, podnebne konvencije, participativni proračun.

Od prve konference "post-rasti" je minilo pet let. V civilni družbi in akademskih krogih so ideje, kritične do gospodarske rasti, vedno glasnejše. O njihovih podrobnostih se prav v tem trenutku razpravlja v Evropskem parlamentu in v dialogu z Evropsko komisijo. Na voljo so nam znanstveno znanje in politična dognanja, s pomočjo katerih ideje odrasti in post-rasti lahko postanejo resničnost. Trenutne krize so namreč tudi priložnosti za ustvarjanje novega sistema, ki lahko zagotovi blaginjo za vse, hkrati pa omogoči tudi cvetoče demokratično življenje in počasnejši, a boljši način življenja.

Seznam slovenskih podpisnikov: dr. Aljoša Slameršak, dr. Nika Grabar, dr. Ahac Meden in organizacije Policy Lab, Focus - društvo za sonaraven razvoj, Zero Waste Žalec, Eko krog, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Seznam znanstvenih virov je na voljo tukaj.

Podpisniki odprtega pisma:

Akademiki in strokovnjaki

