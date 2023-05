Mnenjski članek umetne inteligence o problematiki umetne zagorelosti

Časnik The Irish Times je članek že odstranil s svoje spletne strani, objavil pa je tudi opravičilo in pojasnil, da je bil žrtev prevare

Na časnik The Irish Times se je vsul plaz kritik, potem ko je v četrtek objavil mnenjski članek o problematiki umetne zagorelosti, deloma ustvarjen z umetno inteligenco. Časopis je članek odstranil s svoje spletne strani, v nedeljo pa je objavil opravičilo in pojasnil, da je bil žrtev prevare, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Urednik časnika Ruadhan Mac Cormaic je dejal, da je mu je resnično žal za objavo članka z naslovom Obsedenost Irk z umetno zagorelostjo je problematična. Članek je obravnaval razširjeno uporabo umetne zagorelosti na Irskem, kar naj bi bila oblika kulturnega prisvajanja. To se zgodi, ko pripadniki večinske skupine prevzamejo kulturne elemente manjšinske skupine na izkoriščevalski, nespoštljiv ali stereotipen način.

Pod člankom je bila kot avtorica navedena Adriana Acosta-Cortez, ki je bila opisana kot 29-letna zdravstvena administratorka iz Ekvadorja, ki živi na severu Dublina. Mnenje je vsebovalo tudi domnevno fotografijo avtorice. V petek popoldne se je več ljudi na družbenih omrežjih spraševalo, ali fotografija in ime avtorja mnenja pripadata resnični osebi.

Cormaic je v nedeljskem pismu urednika zapisal, da je bil časnik žrtev namerne prevare in da tega ne "jemlje zlahka". "Incident je opozoril na pomanjkljivosti v naših postopkih pred objavo. Postopke moramo okrepiti - in to bomo tudi storili," je zapisal. Dodal je, da je incident opozoril na enega od izzivov, ki jih umetna inteligenca prinaša medijem.

Dodal je, da je avtorica več dni sodelovala z ustreznim uredništvom in upoštevala predloge za urejanje, ponujala osebne anekdote in povezave do ustreznih raziskav. Kasneje se je izkazalo, da sta bila članek in fotografija vsaj deloma ustvarjena s tehnologijo umetne inteligence.

Cormaic je še dejal, da bo The Irish Times še naprej "dajal prostor novim piscem, nenazadnje tistim iz manj zastopanih skupnosti", in ponujal visokokakovostno novinarstvo, ki ga bralci pričakujejo.