Ministrica za kulturo / »Morebitna razrešitev več svetnikov RTV Slovenija je na mestu«

"Razmere na RTV Slovenija se še naprej slabšajo zaradi spornih odločitev vodstva, ki ga podpira del programskega sveta," je dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je kot vzrok za napoved koalicije, da pregleda sporne odločitve več programskih svetnikov RTVS in jih morda razreši, za STA navedla, da nekateri svetniki ne spoštujejo programskih standardov zavoda. Razmere na zavodu se še naprej slabšajo zaradi spornih odločitev vodstva, ki ga podpira del sveta, navaja.

Na kršitve programskih standardov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) že dobro leto opozarjata tako strokovna javnost kot tudi novinarji na RTVS, ki stavkajo že več kot eno leto, je spomnila za STA. Po njenem opažanju škodljive posledice njihovega delovanja potrjuje tudi več javnomnenjskih raziskav, ki razkrivajo velik upad gledanosti Televizije Slovenija, obenem pa je po eni od njih drastično upadlo tudi zaupanje v RTVS kot institucijo.

Krize vodenja na RTVS ni ustavilo niti sprejetje novele zakona o RTVS, ki so jo državljanke in državljani z veliko večino potrdili na referendumu novembra lani. Novela med drugim prinaša umik strankarske politike iz največje medijske in kulturne ustanove v državi, je izpostavila.

O delih novele trenutno odloča ustavno sodišče, na zavodu pa ob tem še naprej nastajajo nepopravljive posledice. V vladni koaliciji zato menijo, da bi bilo za povrnitev novinarske, uredniške in institucionalne avtonomije še pred razsodbo ustavnega sodišča dobro razrešiti tiste programske svetnike, ki so v minulem dobrem letu dni podprli slabe, škodljive in nezakonite odločitve.

V DZ so vloženi predlogi sklepov za razrešitev in prenehanje mandatov devetih članov programskega sveta RTVS, in sicer Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žige Kušarja, Alenke Gotar, Andreja Prebila, Jelke Stergel in Roka Hodeja. Mandatno-volilna komisija naj bi predloge predvidoma obravnavala na štirih rednih junijskih sejah, je razvidno s spletne strani DZ.

Po navedbah iz delovnega gradiva komisije je programski svet RTVS nezakonito imenoval Andreja Graha Whatmougha, slednji pa je nato nezakonito odpoklical takratno direktorico TVS Natalijo Gorščak, kar bi programski svet lahko preprečil, če bi odločil o zavrnitvi soglasja k razrešitvi. S tem je protipravno posegel v ustavno in zakonsko avtonomijo RTVS, ki vključuje tudi varstvo pred nezakonitimi posegi v sestavo njenih organov. Slednje je nujno za institucionalno in organizacijsko samostojnost in neodvisnost RTV, brez katere ni mogoče uresničevati ustavne pravice do svobode izražanja, piše v predlogih sklepov.