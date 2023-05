Janez Janša / »To je zadosten razlog za ustavno obtožbo«

"Če bo mandatno-volilna komisija potrdila predloge sklepov za razrešitev članov programskega sveta RTV Slovenija, je to zadosten razlog za ustavno obtožbo," je poudaril predsednik SDS Janez Janša

Janez Janša

© Luka Dakskobler

Če bo mandatno-volilna komisija potrdila predloge sklepov za razrešitev članov programskega sveta RTVS, je to zadosten razlog za ustavno obtožbo, je na Twitterju zapisal prvak SDS Janez Janša. Takšni predlogi po njegovem sicer niso presenečenje, saj da je "premier Robert Golob javno napovedal, da se bodo RTVS lotili na nelegalen način".

Na besede predsednika vlade, da je bil naiven in je verjel, da se da Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) depolitizirati na civilen in legalen način, je na Twitterju spomnil tudi predsednik opozicijske NSi Matej Tonin. Kot je dodal, je "predsednik vlade Golob napovedal, da bodo to storili tako, kot znajo". "Na koncu nam bo očitno sodišče EU moralo povedati, da se takšna Svoboda imenuje diktatura," je še zapisal Tonin.

V delovnem gradivu mandatno-volilne komisije DZ so namreč predlogi za razrešitev devetih članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), in sicer Slavka Kmetiča, Alojzija Bogataja, Leona Oblaka, Ivana Štuheca, Žige Kušarja, Alenke Gotar, Andreja Prebila, Jelke Stergel in Roka Hodeja.

Iz obrazložitve predlogov izhaja očitek omenjenim svetnikom, da so glasovali za nezakonit sklep o imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha januarja 2021 in nato njegovo ponovno imenovanje marca 2022. Nanje leti tudi očitek opustitve dolžnosti za odpravo nezakonitosti pri razrešitvi direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, saj niso glasovali ali predlagali nobenega ukrepa za odpravo nezakonitosti.

Janša je kritike predlogov sklepa izrekel na Twitterju, v enem od zapisov pa je "mračnim silam" očital celo, da gredo nad RTVS z državnim udarom. V SDS so ob tem danes predloge sklepov označili za "barbarski udar na pravno državo". "Koalicija se je postavila nad pravno državo, saj svetnikov pravno gledano v trenutni situaciji ni mogoče razrešiti," so zapisali v odzivu.

Tako menijo, da gre za "politično motivirano protipravno akcijo namernega miniranja javne RTV in zavestno nezakonitost pri političnem podrejanju zavoda". Razreševanje programskih svetnikov v času, ko so ustavni sodniki zadržali izvajanje dela novele zakona o RTV, je po njihovem prepričanju povsem v nasprotju s sklepom ustavnega sodišča in predstavlja drastičen poseg v avtonomijo javnega servisa. "To je popolna zloraba oblasti in eklatanten prikaz avtoritarnosti Svobode. Za njih drži rek, da cilj posvečuje sredstvo. In cilj je popolna podreditev javnega zavoda RTV, uporabili pa bodo vsa sredstva, kot je napovedal premier Golob," so še zapisali.

Koalicija je sicer danes Janševi vladi vnovič očitala pohod na institucije, bager takratne koalicije pa da je, kot se je izrazil vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec, najbolj očitno povozil RTVS.