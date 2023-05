ZDA / »Pripravljeni smo storiti še več, da bi prekinili to dejavnost«

ZDA trdijo, da Rusija in Iran krepita vojaško sodelovanje ter da se med njima nadaljujeje prodajo sodobnega orožja, zlasti naprednejših brezpilotnih letal

© Glenn Fawcett / Wikimedia Commons

Rusija in Iran krepita vojaško sodelovanje, Teheran pa Moskvi še naprej dobavlja bojna brezpilotna letala, je v ponedeljek povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Po njegovih besedah je Iran od avgusta Rusiji dobavil več kot 400 brezpilotnih letal.

Večino od njih je Moskva že uporabila v vojni proti Ukrajini, predvsem z namenom uničevanja tamkajšnje kritične infrastrukture. Iran je med glavnimi vojaškimi podporniki Moskve in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu omogoča, da še naprej pobija Ukrajince, je dejal Kirby.

"Partnerstvo med Rusijo in Iranom neposredno omogoča destabilizacijske dejavnosti Teherana na Bližnjem vzhodu in predstavlja grožnjo ne le Ukrajini, ampak tudi iranskim sosedom. Gre za obrambno partnerstvo, ki je škodljivo za Ukrajino, regijo, Bližnji vzhod in mednarodno skupnost"



John Kirby,

tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA

"S tem, ko Iran Rusiji dobavlja brezpilotna letala, neposredno omogoča rusko agresivno vojno v Ukrajini. Stiki med Iranom in Rusijo v zvezi s prodajo sodobnega orožja, zlasti naprednejših brezpilotnih letal, se zdaj nadaljujejo," je dodal.

"Uporabljamo orodja, ki jih imamo na voljo, da bi razkrili in prekinili te dejavnosti, in pripravljeni smo storiti še več," je dodal.

Dejal je še, da bodo ZDA napovedale nadaljnje ukrepe proti tistim, ki so vpleteni v povečano vojaško trgovino med Rusijo in Iranom.