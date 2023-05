Človekove pravice / Te države bi morale nujno stopiti v korak s časom

Amnesty International: Leta 2022 so po vsem svetu zabeležili 883 usmrtitev, kar je največ po letu 2017

Leta 2022 so po vsem svetu zabeležili 883 usmrtitev, kar je največ po letu 2017, razkriva danes objavljeno poročilo mednarodne nevladne organizacije Amnesty International (AI). Poročilo je največ usmrtitev zabeležilo na Bližnjem vzhodu in severu Afrike, skoraj 40 odstotkov pa je bilo izvršenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami.

Večino zabeleženih usmrtitev so lani izvedli v treh državah - Iranu, Savdski Arabiji in Egiptu. V Iranu se je število usmrtitev povečalo s 314 v letu 2021 na 576 v letu 2022, v Savdski Arabiji s 65 na 196, v Egiptu pa je upadlo s 83 na 24. Sledijo ZDA, kjer je bilo lani zabeleženih 18 usmrtitev, Irak in Singapur z enajstimi, Kuvajt s sedmimi in Somalija z najmanj šestimi usmrtitvami.

Poročilo sicer ne vključuje na tisoče zapornikov, ki naj bi jih lani skrivaj usmrtili na Kitajskem. Ob tem pa opozarja, da so usmrtitve pogoste tudi v Severni Koreji in Vietnamu, a je tam tako kot na Kitajskem dostop do informacij omejen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Države v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike so kršile mednarodno pravo, ko so leta 2022 povečale število usmrtitev, kar razkriva njihovo brezobzirno neupoštevanje človekovih pravic."



Agnes Callamard,

generalna sekretarka Amnesty International

"Države v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike so kršile mednarodno pravo, ko so leta 2022 povečale število usmrtitev, kar razkriva njihovo brezobzirno neupoštevanje človekovih pravic," je dejala generalna sekretarka AI Agnes Callamard.

Skoraj 40 odstotkov usmrtitev je bilo lani izvršenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami. "Te kazni pogosto nesorazmerno prizadenejo ljudi iz prikrajšanih okolij," je dodala Callamard ter vlade in ZN pozvala, naj okrepijo pritisk na odgovorne za te kršitve človekovih pravic.

Poročilo AI medtem poudarja tudi, da je šest držav lani delno ali v celoti odpravilo smrtno kazen. To so Srednjeafriška republika, Ekvatorialna Gvineja, Kazahstan, Papua Nova Gvineja, Sierra Leone in Zambija.

"Okrutna dejanja držav, kot so Iran, Savdska Arabija ter Kitajska, Severna Koreja in Vietnam, so zdaj v manjšini. Te države bi morale nujno stopiti v korak s časom in začeti ščititi človekove pravice," je še dodala Callamard.

rj1KFkmfUWc