Antony Blinken / »Verska svoboda je ključna za stabilnost in varnost v družbi«

© Wikimedia Commons

ZDA v poročilu o verski svobodi po svetu za leto 2022, ki so ga objavile v ponedeljek, ugotavljajo napredek, a tudi nadaljevanje več zaskrbljujočih trendov. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je po poročanju tujih tiskovnih agencij izpostavil, da je verska svoboda ključna za stabilnost in varnost v družbi.

"Kadar nekoga spoštujemo zaradi njegovih prepričanj, mu damo moč, da doseže svoj polni potencial, kar po drugi strani pomaga celotni skupnosti in družbi," je pojasnil Blinken ob objavi poročila State Departmenta.

Med pozitivnimi premiki v lanskem letu je Blinken izpostavil uradno priznanje budistične manjšine v Belgiji ter zajamčene verske svoboščine za afro-brazilske avtohtone skupnosti na lokalni in državni ravni v Braziliji.

Poročilo tudi omenja, da sta Kanada in EU ustanovili nove urade za boj proti islamofobiji, Hrvaška pa je imenoval prvo posebno svetovalko za boj proti antisemitizmu. V širšem smislu pa so civilna družba in nekatere države dosegle izpustitev številnih, ki so bili pridržani ali celo zaprti zaradi uveljavljanja svobode vere ali prepričanja.

Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Pri tem je omenil, da oblasti marsikje še naprej napadajo verske manjšine z uporabo mučenja, pretepanja, nezakonitim nadzorom in t.i. taborišči za prevzgojo. Omenil je še, da nekatere vlade uporabljajo zakone proti spreobrnjenju, bogokletju in odpadništvu, da bi upravičile nadlegovanje tistih, ki ne sledijo njihovi razlagi vere.

Poročilo med negativnimi trendi omenja napade režima v Nikaragvi na katoliško cerkev, zatiranje verskih manjšin v Mjanmaru in ukrepanje iranskih oblasti ob kršitvah pravil glede obveznega nošenja naglavnih rut za ženske. Poročilo tudi kritizira Kitajsko zaradi vse obsežnejše kampanje zatiranja verskih prepričanj, katere namen je nadzor kitajske komunistične partije nad vsemi teološkimi dejavnostmi.

Glede Slovenije poročilo med drugim omenja, da vlada nekaterim manjšinskim verskim skupnostim še ni zagotovila dovolj prostora ali osebja za duhovno oskrbo pripadnikov v bolnišnicah, zaporih in vojski. Navaja tudi, da je komisija za medicinsko etiko ponovno potrdila svojo nezavezujočo odločitev iz leta 2011, ki nasprotuje obrezovanju moških v nemedicinske namene. V poročilu State Departmenta so med drugim omenjene tudi protimuslimanske opazke predsednika SDS Janeza Janše na Twitterju, ki so jih druge stranke, nevladne organizacije in mediji obsodili.

