Globa za vožnjo s traktorjem v središču Ljubljane

Kazen pa ne bo veljala, če bo šlo za organiziran protest in ga bo spremljala policija

Prizor z nedavnega protesta kmetov, ki so ljubljansko mestno središče okupirali s traktorji

© Andi Koglot

Ljubljanski mestni svet bo na majski seji odločal o uvedbi glob za vse, ki s tovornim vozilom z maso nad 3,5 tone, delovnim strojem, delovnim vozilom ali s traktorjem prevozijo območje cone 1 brez pridobljene dovolilnice. Globa bo znašala 160 evrov, je razvidno iz odloka. Župan Zoran Janković je danes dejal, da to ne bo veljalo za protestnike.

Janković je na današnji redni novinarski konferenci dejal, da je protest drug primer. "Ko je organiziran in ga spremlja policija, lahko preide kdorkoli hoče," je dejal. Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana bo sicer veljal za vse. "Ampak pravim, jaz ne vidim tukaj problema protestov in tudi z moje strani, če mislite, da bomo kot mestna občina dajali kazen za 500 traktorjev, se motite. Ne bomo," je zagotovil.

Zoran Janković,

župan Ljubljane

Zatrdil je, da od mestne občine še noben protest ni dobil kazni. Prepoved vožnje za našteta vozila v središču mesta je sicer zapisana že v veljavnem odloku, a ne predvideva kazni. "Lahko, da se je kdo pri nas spomnil, da je treba tudi to dopolniti," je Janković odgovoril na novinarsko vprašanje, ali se mu ne zdi določitev globe prav zdaj rahlo nenavadna glede na proteste kmetov v zadnjih tednih.

Na Mestni občini Ljubljana so sicer v predlogu spremembe odloka o urejanju prometa zapisali, da se v zadnjem času v ožjem središču Ljubljane pojavljajo protesti, katerih udeleženci vozijo tudi traktorje. "Glede na to, da mestno redarstvo pri napovedanih protestih aktivno sodeluje s Policijsko upravo Ljubljana in s policijsko postajo Ljubljana Center, je pri izvajanju nadzora prometa in ustavljanja vozil na občinskih cestah v času protestov naletelo na težavo, da za traktorje in ostala vozila ni predpisane kazenske sankcije za primere vožnje teh vozil na območju cone 1 brez dovolilnice pristojnega organa," so zapisali v predlogu odloka.

Predlog predvideva tudi uvedbo parkirnih mest za električne skiroje, kršitelj pa bo prejel globo v višini 40 evrov. To bo veljalo za električne skiroje za izposojo in tiste v zasebni lasti. "Ko bo vreme primerno, bomo zarisali te prostore tudi za skiroje," je danes povedal Janković. Parkiranje skirojev v teh območjih bo brezplačno.

Na občini želijo preprečiti, da bi zasebni ali izposojeni skiroji ležali po vseh koncih mesta. Skiroje, ki bodo parkirani izven določenih območji, pa bo podjetje Voka Snaga "naložilo in odpeljalo". Ob prevzemu odpeljanega skiroja pa se bo dodelila tudi globa, je pojasnil Janković.

Pričakujejo, da se bo večina "držala tega reda". Ob tem je spomnil, da so v 11 letih uporabe sistema BicikeLJ le eno kolo našli v Gruberjevem prekopu, vsa ostala pa so uporabniki vedno vrnili na stojala. Ob izginotju izposojenega kolesa sicer uporabniku zaračunajo 350 evrov.

Janković je dejal, da ima tudi Bolt prakso, da če pristojni odpeljejo skiro, ki ni bil na pravem mestu, Bolt plača globo občini, denar pa izterja od uporabnika.