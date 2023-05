Slovenija / Mobilni telefon uporablja 98 odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let

Ob svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe

© pixabay.com

Na današnji dan obeležujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, ki letos v ospredje postavlja opolnomočenje najmanj razvitih držav z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V teh državah ima dostop do interneta le tretjina prebivalcev, opozarjajo v Mednarodni telekomunikacijski zvezi (ITU).

V Sloveniji po podatkih Statističnega urada RS uporabljajo mobilni telefon za zasebne namene skoraj vse osebe, stare od 16 do 74 let, leta 2022 je bil ta delež 98-odstoten.

Uporaba pametnih naprav v Sloveniji se povečuje. Pametni telefon je lani uporabljalo 85 odstotkov, z internetom povezano pametno televizijo 49 odstotkov, pametne gospodinjske aparate ali naprave pa 18 odstotkov vprašanih.

V podjetjih z vsaj desetimi zaposlenimi in samozaposlenimi je imelo dostop do interneta za službene namene 62 odstotkov zaposlenih in samozaposlenih, 37 odstotkom pa je podjetje dodelilo prenosno napravo, ki omogoča dostop do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij.

Nadaljuje se tudi digitalizacija poslovanja podjetij. Več kot polovica, natančneje 54 odstotkov, jih je denimo lani uporabljalo orodja za podporo timskega dela in sodelovanja, 46 odstotkov jih je izvajalo sestanke na daljavo, 16 odstotkov pa jih je imelo zapisane smernice, ki dajejo prednost izvedbi sestankov na daljavo prek interneta pred službenimi potovanji.

Digitalizacija poslovanja je povezana z investicijami v informacijsko-komunikacijske tehnologije in njihovo uporabo. Leta 2021 so podjetja v Sloveniji v te tehnologije vložila okoli 659 milijonov evrov oz. 11 odstotkov več kot leto prej. Nekaj več kot ena tretjina teh investicij je bila namenjena za računalnike in drugo opremo za avtomatsko obdelavo podatkov, ena petina za komunikacijske in elektronske naprave, 45 odstotkov pa za programsko opremo.

Hkrati s čedalje širšo uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij se povečuje tudi njihov vpliv na okolje. Ob tem na statističnem uradu ugotavljajo, da je skoraj polovica podjetij že sprejela ukrepe, ki vplivajo na količino papirja, porabljenega za tiskanje in kopiranje, 43 odstotkov pa tudi ukrepe, ki vplivajo na porabo energije, potrebne za delovanje opreme. Slaba polovica podjetij prav tako pri izbiri storitev ali opreme informacijsko-komunikacijskih tehnologij upošteva njihov vpliv na okolje.