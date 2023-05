Vreme / Plazovi, poplave in zapore na cestah

Deževje sicer pojenja, a posledice nalivov so še vedno opazne po celotni državi

Deževje pojenja, posledice nalivov pa so po dosedanjih podatkih najhujše na vzhodu države, predvsem od Ormoža do Šentilja, kamor danes na pomoč po napovedih prihaja Slovenska vojska. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje se je sprožilo 68 plazov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot. Poplavljajo nekateri vodotoki, zaprtih je več cest.

Po močnem deževju, ki je po že predhodni namočenost tal in veliki vodnatosti vodotokov v torek zajelo predvsem vzhodno polovico države, se vremenske razmere danes umirjajo. Bodo pa šele čez dan vidne prave posledice deževja, zaradi katerega je v torek za severovzhod države veljalo najvišje, rdeče vremensko opozorilo, v Podravju pa tudi rdeče hidrološko opozorilo.

V zadnjih 12 urah so po podatkih centra za obveščanje gasilci pomagali odpravljati posledice obilnega deževja na območjih regijskih centrov za obveščanje Ptuj, Maribor, Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Centri za obveščanje so zabeležili kar 325 dogodkov, aktiviranih je bilo 187 gasilskih enot.

Gasilci so izčrpavali meteorno vodo iz večinoma kletnih prostorov stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, odstranjevali zaradi razmočenosti tal podrto drevje, v objekte so nameščali potopne črpalke ter s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte. Meteorne vode so zalile tudi več cestišč, ponekod so objekte ogrožali tudi narasli vodotoki.

Minulo noč se je po doslej zbranih podatkih sprožilo 68 plazov, največ na severovzhodu države, za njihovo sanacijo pa so aktivirali skupno 47 gasilskih enot. Gasilci so plazišča prekrivali s folijo in urejali odvodnjavanje. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode so povzročili tudi v naravi, je zapisano v današnjem poročilu centra za obveščanje.

Težave so tudi v prometu. Zaradi nevarnosti plazenja vozišča na območju mejnega prehoda Zavrč na cesti Spuhlja-Zavrč promet poteka izmenično enosmerno.

Zaradi poplavljenih vozišč so zaprte cesta Smednik-Kostanjevica pri Zameškem, cesta Videm-Radenci v Radencih in cesta Jurovci-Leskovec v Leskovcu. Na cesti Ptuj-Središče ob Dravi v Mihovcih promet zaradi plazu poteka izmenično enosmerno.

Popolnoma pa so zaradi zemeljskih plazov zaprte ceste Maribor-Pernica med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica in cesta Zgornja Kungota-Plač pri Podigracu, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Po podatkih iz jutranjega hidrološkega poročila Agencije RS za okolje poplavljajo reke Pesnica, Ščavnica, Kolpa, Mura ter v spodnjem toku Dravinja, Kolpa in Ledava. Krka v srednjem in spodnjem toku ter Dravinja v srednjem in spodnjem toku še naraščata. Mura je v zgornjem toku dosegla največji pretok in se umirja, v spodnjem toku bo danes čez dan še naraščala.

Kolpa, Pesnica, Ščavnica in pritoki imajo ustaljen pretok. Ledava se v spodnjem toku počasi umirja, v zgornjem toku upada.

Hidrologi napovedujejo, da se bodo poplavljene površine v severovzhodni Sloveniji danes čez dan začele zmanjševati, vzdolž Mure pa se bodo še nekoliko povečale. Prav tako se bodo do večera še nekoliko povečale v spodnjem toku Krke.

Danes bo oblačno, občasno bo v notranjosti še rahlo deževalo. Oblačno bo tudi v četrtek, a povečini suho. V petek se bodo popoldne in zvečer pojavljale posamezne krajevne plohe. V soboto pa bo nekaj več sonca, a bodo možne krajevne plohe. Bo pa topleje, napovedujejo meteorologi.

