Poplave tudi na Hrvaškem, v BiH in Italiji

Deževno vreme povzroča preglavice tudi sosednjim državam

Težav zaradi obilnega deževja nimajo zgolj prebivalci Slovenije, temveč se s posledicami hudih nalivov ukvarjajo tudi v sosednjih državah.

Na Hrvaškem naraščajo reke

Na Hrvaškem denimo zaradi obilnih padavin, ki od nedelje povzročajo poplave, še naprej naraščajo reke. V torek zvečer je začelo poplavljati tudi v Zagorju in v bližini Šibenika, v Hrvatski Kostajnici so razglasili izredne razmere, v Karlovcu pa se še vedno višata vodostaja Kolpe in Korane. Stanje v zadrski županiji se umirja. Huda neurja in poplave še naprej pestijo italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke. Poplave po obilnem deževju so v Italiji zahtevale dve smrtni žrtvi, enega človeka še pogrešajo. V Emiliji - Romanji so morali zaradi poplav v torek evakuirati najmanj 900 ljudi, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Reka Una, ki ogroža Hrvatsko Kostajnico na vzhodu Hrvaške, že od ponedeljka poplavlja območja v zahodnem delu Bosne in Hercegovine. Zaradi poplav so poleg Kulen Vakufa in Sanskega mosta v torek zvečer razglasili stanje naravne nesreče še v Bihaću in občini Bosanski Novi, od koder so morali evakuirati 18 ljudi, danes poročajo mediji v BiH.

V krapinsko-zagorski županiji je voda odnesla leseni most za pešce v Donji Stubici, v Mokricah pa je poplavilo več hiš. Nekateri deli Krapine imajo težave pri oskrbi z elektriko, potem ko je močan veter podrl več dreves, ta pa so potrgala električno napeljavo.

Voda je povzročila veliko škodo tudi v varaždinski županiji, kjer so hudourne vode poplavile kleti, ceste in polja, danes poroča hrvaška nacionalna televizija HRT.

V šibeniško-kninski županiji je v torek zvečer začelo poplavljati zaradi podzemnih voda, ki so pridrle na površje. Najbolj ogroženi sta naselje Torbice, kjer je voda vdrla v dve hiši, in cesta od Macura proti Nuiću, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Iz poplavljenih hiš so začeli črpati vodo, okoli drugih objektov pa postavljajo vreče s peskom.

Meteorolog Zoran Vakula pa je za HRT opozoril, da v osrednjem delu Hrvaške danes pričakujejo novo količino padavin in da bi lahko padlo od 20 do 50, morda lokalno tudi do 80 litrov novega dežja na kvadratni meter.

Vodostaj Une v Hrvatski Kostajnici na meji z Bosno in Hercegovino se še naprej viša, danes ob sedmih zjutraj pa je bil vodostaj visok 487 centimetrov. Izredno stanje razglasijo, ko gladina reke Une doseže 450 centimetrov.

Dva dni po začetku poplav v Obrovcu v zadrski županiji je reka Zrmanja v torek začela upadati, in sicer z rekordnih 302 centimetrov v ponedeljek na 243 centimetrov v torek. Poveljnik štaba civilne zaščite Obrovca je v torek zvečer za HRT dejal, da stanje ni zaskrbljujoče, in izrazil upanje, da je najhuje mimo.

V Hrvatskih vodah so najvišje vodostaje rek Korane in Kolpe v Karlovcu ter Une v Hrvatski Kostajnici napovedali za danes. Opozorili so tudi na nevarnost visokega vodostaja Save zaradi padavin v Sloveniji.

Vodostaj Korane in Kolpe se je v torek zvečer še vedno dvigal in je danes ob sedmih zjutraj znašal 826 centimetrov. Voda je že poplavila športno-rekreacijski center Korana. "Vso noč smo bili zunaj skupaj z vojsko. Vojska dela začasne nasipe na levem bregu Korane. ŠRC Korana je poplavljen," je za hrvaško televizijo N1 davi dejal poveljnik gasilske enote v Karlovcu Miroslav Rade.

Vodja izpostave Hrvatskih voda za območje Karlovca Zoran Pavlović je v torek sicer dejal, da v Karlovcu ne pričakujejo poplav, ker napovedi kažejo, da gladina Kolpe ne bo presegla 800 centimetrov.

Zaradi obilnih padavin in zemeljskih plazov je za ves promet tudi danes zaprtih več cest, so sporočili iz Hrvatskega autokluba.

V Italiji huda neurja in poplave

Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke še naprej pestijo huda neurja in poplave. Po obilnem deževju so poplave v Italiji zahtevale tri smrtne žrtve, več ljudi pa pogrešajo. Doslej so iz prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi, padavine pa naj bi po napovedih meteorologov prenehale danes popoldne.

V mestu Forli v Emiliji-Romanji je umrl moški, ki je utonil v pritličju svoje hiše, potem, ko je bližnja reka Montone prestopila bregove. Njegovo soprogo so reševalci rešili. V kraju Ronta blizu mesta Cesena, kjer je poplavila reka Savio, pa je umrl starejši moški. Njegovo soprogo še pogrešajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po besedah ministra za civilno zaščito Nella Musumecija so doslej evakuirali več kot 5000 ljudi. Vlada pa je že odobrila deset milijonov evrov za obnovo škode, ki so jo povzročile poplave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med mesti Forli, Rimini in Ravenna je še naprej prekinjen železniški promet. Na več območjih je prišlo tudi do izpada elektrike. Gasilci so zgolj v Emiliji-Romanji od torka zjutraj posredovali 600-krat, na terenu pa je bilo 400 gasilcev.

Reševalci so na varno pomagali ljudem, ki zaradi poplav niso mogli iz svojih domov, ter voznikom, ki so obtičali na poplavljenih cestah. V Ceseni so rešili več deset ljudi, ujetih na strehah svojih hiš.

Predsednik Emilije-Romanje Stefano Bonaccini je v torek opozoril, da so razmere v deželi presegle najhujše napovedi in dodal, da je zaradi poplav izdal vremensko opozorilo. V deželi je namreč bregove prestopilo že 14 rek.

V deželah Marke in Abruci težave povzročajo zemeljski plazovi, v Beneški laguni pa so sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Oblasti v Bologni so danes izdale opozorilo zaradi nevarnosti poplav v delih mesta, prebivalce pa opozorile, naj se ne zadržujejo v kleteh in pritličju stavb, temveč naj se umaknejo v višja nadstropja. Ljudem so tudi svetovale, naj ne zapuščajo domov, če ni nujno.

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je ob poplavah izrazila solidarnost z ljudmi v prizadetih regijah. "Vlada pozorno spremlja razvoj dogodkov in je pripravljena sprejeti potrebne ukrepe za pomoč," je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Poudarila je, da je vlada v največji možni meri pripravljena pomagati Emiliji-Romanji. V luči tega se je danes skupaj z Bonaccinijem udeležila vrha o izrednih razmerah, ki mu je predsedoval Musumeci. Notranji minister Matteo Piantedosi naj bi medtem danes obiskal prizadeta območja.

V BiH zaradi poplav tudi evakuacije ljudi

V desetih mestnih skupnostih v Bihaću je poplavilo več kot 200 objektov in večje število kmetijskih zemljišč, so sporočili iz štaba civilne zaščite v Bihaću, kjer so za to območje v torek zvečer razglasili stanje naravne nesreče. Dodali so, da v poplavah ni bilo poškodovanih.

Stanje naravne nesreče so zaradi visokega vodostaja Une razglasili tudi v občini Bosanski Novi, so sporočili iz tamkajšnjega štaba za izredne razmere.

Reki Una in Sana sta poplavljali tudi v Kulen Vakufu in Sanskem mostu, kjer so oblasti razglasile stanje naravne nesreče že v ponedeljek.

Župan občine Miroslav Drljača, ki je tudi poveljnik štaba, je po pisanju portala sarajevskega časnika Dnevni avaz povedal, da je voda vdrla v naselje Mlakve, od koder so evakuirali 18 ljudi, med njimi tudi otroke.

"Razmere so težke, glede na to, da je voda v teh nekaj dneh vdrla v več kot 40 stanovanjskih objektov," je dejal Drljača, ki je tudi poveljnik štaba. Dodal je, da danes ni pouka v osnovnih in srednjih šolah.

Izpostavil je še, da se vodostaja Une in Sane višata za centimeter na uro. Ob tem je poudaril, da danes zagotovo ne morejo reči, da so razmere stabilne.

