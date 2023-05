LGBTI osebe v Evropi so vse pogosteje žrtve nasilja, diskriminacije in izključevanja

Mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji

© Wikimedia Commons

Današnji mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji poteka pod geslom Vedno skupaj: Združeni v raznolikosti. Ta nas opominja, da se vsi, ne glede na to, kdo smo, koga ljubimo in kako se vidimo, rodimo svobodni in z enakimi pravicami in dostojanstvom, sporoča EU. V ZN pa dodajajo, da se o človekovih pravicah ni mogoče pogajati.

V letu, ko obeležujemo 75. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic, v EU opažajo naraščanje retorike proti skupinam LGBTI, ki jo podžigajo dezinformacije in lažni diskurzi in ki pogosto vodi v nasilje, nadlegovanje in stigmatizacijo.

"Poročila Mednarodnega združenja lezbijk, gejev ter biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb (ILGA) in Agencije EU za temeljne pravice (FRA) kažejo, da so LGBTI osebe v Evropi vse pogosteje žrtve nasilja, diskriminacije in izključevanja. To dogajanje - tako v Evropi kot po svetu - nas zelo skrbi. Ranljivost LGBTI skupnosti se v konfliktih, krizah in izrednih humanitarnih razmerah pogosto še poveča," so zapisali v sporočilu za javnost pred današnjim dnem.

Po njihovih besedah je nesprejemljivo, da se človekove pravice še naprej kršijo in zlorabljajo na podlagi zaznane ali dejanske spolne usmerjenosti ali spolne identitete. EU poziva vseh 67 državnih jurisdikcij po vsem svetu, v katerih homoseksualnost še vedno velja za kaznivo dejanje - od tega jih 11 celo nalaga smrtno kazen za sporazumne istospolne odnose -, naj nemudoma odpravijo to diskriminatorno prakso.

"Zavezani smo sodelovanju z vsemi našimi partnerji, da bi se zoperstavili zakonom, politikam in praksam, ki diskriminirajo zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ter odpravili vse oblike nasilja," je v imenu EU zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Obenem pa je pozdravil pozitiven razvoj, kot je izboljšanje pravnega varstva v nekaterih državah, pogosto po zaslugi neutrudnih prizadevanj civilne družbe.

"Zavezani smo sodelovanju z vsemi našimi partnerji, da bi se zoperstavili zakonom, politikam in praksam, ki diskriminirajo zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete, ter odpravili vse oblike nasilja."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

Podobno sporočajo tudi iz Združenih narodov, od koder sporočajo, da trdno podpirajo skupnost LGBTQI+ in "bodo nadaljevali delo, dokler človekove pravice in dostojanstvo ne bodo resničnost za vse ljudi".

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je vnovič pozval vse države članice, naj podprejo Splošno deklaracijo človekovih pravic in odpravijo kriminalizacijo sporazumnih istospolnih odnosov in transspolnih oseb. "Biti to, kar si, nikoli ne bi smelo biti zločin," je izpostavil.

"V skladu z letošnjo temo - Vedno skupaj: Združeni v raznolikosti - pozivam svet, naj nastopi z enim glasom za odpravo stigme, diskriminacije, škodljivih praks in pogosto smrtonosnega nasilja, ki ga doživljajo osebe LGBTQI+. O človekovih pravicah se ni mogoče pogajati. Pripadajo vsakemu članu človeške družine - ne glede na to, kdo so ali koga ljubijo," je navedel.

Po njegovih besedah se pripadniki skupin LGBTQI+ še vedno soočajo s številnimi napadi, vsak napad nanje pa je napad na človekove pravice in vrednote, ki jih gojimo in cenimo.

Dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji bodo drevi obeležili tudi v Ljubljani s projekcijo filma Animals belgijskega režiserja Nabila Bena Yadirja in pogovorom, na katerem bodo sodelovali ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, bivša notranja ministrica Tatjana Bobnar, strokovni sodelavec iz oddelka za svetovanje, zagovorništvo in ugotavljanje diskriminacije pri Zagovorniku načela enakosti Aljoša Gadžijev, trans aktivist Linn Julian Koletnik in sociolog Roman Kuhar.