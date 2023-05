Kitajska / »Za vojno v Ukrajini ni zdravila«

Peking je Kijev in Moskvo pozval, naj ustvarita pogoje za mirovna pogajanja

Kitajski posebni odposlanec Li Hui je po obisku v Ukrajini dejal, da za končanje vojne v Ukrajini ni čudežnega zdravila. Ob tem je Kijev in Moskvo pozval, naj ustvarita pogoje za mirovna pogajanja, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo.

"Ni zdravila za rešitev krize, strani morata (...) zgraditi odnos medsebojnega zaupanja in ustvariti pogoje za zaustavitev vojne in začetek dialoga," je dejal Li, ki se je v torek in sredo z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in drugimi visokimi predstavniki ukrajinske vlade pogovarjal o "politični rešitvi krize", so sporočili v Pekingu.

Kot so dodali, je Kitajska "pripravljena pozvati mednarodno skupnost, da oblikuje največji skupni imenovalec za rešitev ukrajinska krize".

Po navedbah Pekinga bo posebni odposlanec obiskal tudi Rusijo, Poljsko, Nemčijo in Francijo, kjer se bo pogovarjal o politični rešitvi konflikta. Cilj turneje je promocija kitajskega načrta za rešitev konflikta v Ukrajini.

Li je najvišji kitajski uradnik, ki je obiskal Ukrajino po začetku ruske invazije februarja lani. Kitajska, strateška zaveznica Rusije, ni obsodila ruske invazije v Ukrajini in se skuša predstaviti kot nevtralna posrednica, ki bi lahko pomagala končati konflikt.

Vodstvo v Pekingu je od začetka vojne večkrat poudarilo svojo zavezanost pogajanjem. Vendar je Kitajska zaradi splošne podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu požela veliko mednarodnih kritik. Medtem ko se je kitajski voditelj Xi Jinping večkrat pogovarjal s Putinom in je bil marca v Moskvi, je z ukrajinskim predsednikom Zelenskim doslej imel le en telefonski pogovor, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

