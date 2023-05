Sramota, koalicija!

Salonit krši predpise, z zakonsko izenačitvijo sežiga in sosežiga pa se vlada ne ukvarja

Cementarna in sosežigalnica Salonit Anhovo

© Uroš Abram

Ta teden je postalo jasno, da cementarna-sosežigalnica Salonit Anhovo Agenciji RS za okolje (Arso) že več let ne poroča o pomembnem parametru pri sosežigu odpadkov, ki je ključen za pravilno razgradnjo zdravju škodljivih snovi v izpustih. »Po opozorilu javnosti smo ponovno pregledali podatke in ugotovili, da Salonit ni sporočal podatkov o temperaturi v rotacijski peči, ki bi jih moral sporočati na osnovi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja,« so v torek potrdili na Arsu in napovedali prijavo inšpektoratu za okolje.