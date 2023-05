Spet je kriv Disney

Zadnji izmed starševskih pogromov zoper učiteljico na Floridi, ki je učencem predvajala film z gejevskim junakom

Animirani junaki Disneyjevega filma Čudežni svet

Vedno očitneje postaja, da je republikanski floridski guverner Ron DeSantis z zakonom, ki so ga podporniki poimenovali zakon o pravicah staršev pri izobraževanju, nasprotniki pa Don’t Say Gay (’ne reci gej’), odprl Pandorino skrinjico. Zakon, ki v javnih osnovnih šolah oziroma od vrtca do tretjega razreda prepoveduje poučevanje, obveščanje in razpravo o spolni usmerjenosti in spolni identiteti, staršem pa omogoča tožbe, če presodijo, da se pri pouku preveč omenja skupnost LGBTQIA+, že kosi po tamkajšnjih šolskih ustanovah.

Nedavno je bil veliko pozornosti deležen primer floridske ravnateljice, ki je bila prisiljena odstopiti s položaja, ker je učencem, starim od 11 do 12 let, pri pouku o renesančni umetnosti pokazala Michelangelov kip Davida. Da, tisti kip, ki velja za eno največjih renesančnih mojstrovin za marsikoga največjega kiparja vseh časov, ima pa to »nesrečo«, da je popolnoma gol. Nekateri izmed staršev so se pritožili, da so bili njihovi otroci izpostavljeni pornografiji in da sami o prikazu golega kipa niso bili obveščeni vnaprej.

Naivno bi bilo pričakovati, da se bodo zadeve ustavile pri tem primeru. Prav zdaj zaradi domnevnih kršitev omenjenega zakona poteka preiskava proti floridski učiteljici Jenni Barbee, ker je petošolcem predvajala Disneyjev animirani film Čudežni svet (DeSantis je, mimogrede, z Disneyjem že nekaj časa v sporu, ker se je medijski velikan zakonu uprl). Film govori o skupini raziskovalcev, ki se odpravi v še neraziskani svet, pri pouku pa so se učenci ravno učili o Zemlji in ekosistemih, zato se je učiteljici zdelo primerno, da jih malo razbremeni, potem ko so vse jutro pisali teste.

Sliši se povsem nedolžno, a težava se je pojavila, ker je eden glavnih likov v filmu gej, to pa je zmotilo mamo ene izmed učenk in učiteljico je prijavila državnemu odboru za izobraževanje. Učiteljica se na TikToku zagovarja, da film ni le neposredno povezan z učno snovjo, ampak nosi tudi sporočilo o vztrajnosti, premagovanju ovir, izkazovanju dobrote in sledenju sanjam, ni pa ga pokazala z namenom širjenja kakršnekoli ideologije. Poleg tega je spolna usmerjenost lika zgolj bežno nakazana in nikakor ni seksualiziran, učiteljica pa v videu še pravi, da ji je že davno pred predvajanjem filma nekaj učencev povedalo, da sodijo v skupnost LGBTQIA+.

Tako se poraja vprašanje, kako daleč bo še pripeljal ta zakon, uveden z očitnim namenom zanikanja obstoja skupnosti, ki bo vedno obstajala, pa čeprav bodo šole prikazovale le Pepelke, Trnuljčice, Sneguljčice in druge »sprejemljive« heteroseksualne vsebine.

bKh2G73gCCs