Moldavija / »Ne želimo več biti na obrobju Evrope«

V moldavski prestolnici Kišinjov je v nedeljo potekal shod v podporo članstvu v EU

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki se je udeležila shoda, je zbranim zagotovila, da EU podpira prizadevanja Moldavije za pridružitev in potrdila, da moldavska vlada napreduje pri izvajanju reform.



V moldavski prestolnici Kišinjov je v nedeljo potekal shod v podporo članstvu v EU, ki se ga je po ocenah policije udeležilo več kot 75.000 ljudi. Zborovanje je potekalo na pobudo predsednice Maie Sandu, zbrane pa je nagovorila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Tisoči ljudi v središču Kišinjova so mahali z zastavami EU in vzklikali proevropske slogane. "Prišli smo povedat glasno, odločno in ponosno, da so Moldavci Evropejci," je na shodu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Sandu.

"Ne želimo več biti na obrobju Evrope," je dejala in napovedala, da se njena država želi EU pridružiti do leta 2030. To je po njenih besedah priložnost za Moldavce, da živijo v miru in blagostanju. Izpolnitev pogojev za pridružitev EU pa je, kot je dejala, težka, a hkrati edina pot.

Sandu je že pred dnevi v intervjuju za AFP dejala, da si Moldavija želi čimprejšnjega članstva v EU tudi kot zaščito pred morebitnimi grožnjami s strani Rusije. Že februarja je obtožila Moskvo, da je poskusila zanetiti državni udar in s pomočjo proruske opozicije prevzeti oblast v državi.

Moldavija, nekdanja sovjetska republika s približno 2,6 milijona prebivalci, je lani kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino zaprosila za članstvo v EU in junija skupaj z Ukrajino postala kandidatka za članstvo.

Že čez nekaj dni bo sicer Moldavija gostila vrh Evropske politične skupnosti, ki združuje 27 držav članic EU in 17 njenih sosed.

