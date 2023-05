Google bo še naprej zaščiten pred tožbami zaradi vsebin, ki jih objavijo drugi

Vrhovno sodišče ZDA ni poseglo v zaščito družbenih medijev

© pixabay.com

Vrhovno sodišče ZDA se je izognilo odločitvi o tožbi proti Googlu, ki bi lahko sprožila plaz tožb proti družbenim medijem zaradi vsebin, ki jih objavljajo naročniki.

Vrhovno sodišče je primer tožbe družine ameriškega študenta, ki je bil ubit v terorističnem napadu Islamske države v Parizu, na nižjo stopnjo. Družina Gonzalez toži Google zaradi videoposnetkov na YouTubu, ki so pomagali novačiti teroriste IS.

Vrhovno sodišče je ob tem prizivnemu sodišču naložilo, naj primer obravnava v luči njegove odločitve v primeru Twitterja.

Sodišče je v tej tožbi zaradi objav, povezanih s terorističnim napadom v nočnem klubu v Turčiji sklenilo, da se tožba ne more nadaljevati, ker teroristi morda lahko zlorabljajo Twitter za grozljive cilje, vendar to potem velja tudi za mobilne telefone, elektronsko pošto in internet na splošno.

EJumMC9zCXI

O9SSZBx1I0U