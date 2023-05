»Kriza brez primere« / Podhranjenih sedem milijonov otrok pod petimi leti

V Keniji, Somaliji in Etiopiji je podhranjenih sedem milijonov otrok, mlajših od pet let, več kot 1,9 milijona otrok pa je v smrtni nevarnosti

V Keniji, Somaliji in Etiopiji je podhranjenih sedem milijonov otrok, mlajših od pet let, več kot 1,9 milijona otrok pa je v smrtni nevarnosti, je v ponedeljek opozoril Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Ob tem je razmere, v katerih živijo otroci na Afriškem rogu, označil za "krizo brez primere", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Otroci na Afriškem rogu živijo v obsežni krizi brez primere zaradi lakote, razseljevanja, pomanjkanja vode in negotovosti," je organizacija zapisala v izjavi in pojasnila, da je regijo najprej prizadela najhujša suša v zadnjih 40 letih, nato pa so ji ponekod sledile hude poplave. V iskanju hrane in vode so bili številni prisiljeni zapustiti svoje domove.

"Ta kriza je otroke prikrajšala za osnovne dobrine otroštva - dovolj hrane, dom, varno vodo in obiskovanje šole," je opozoril Unicefov regionalni direktor za Vzhodno in Južno Afriko Mohamed Fall. Po njegovih besedah so nedavne padavine sicer prinesle nekaj premora po suši, vendar so povzročile tudi poplave z uničujočimi posledicami.

Poleg uničenja infrastrukture so na območju razširjene tudi bolezni, ki se prenašajo z vodo. "Sedanji izbruh kolere je eden najdaljših izbruhov, kar so jih kdajkoli zabeležili v Etiopiji," je dejal Fall in dodal, da se okrevanje po takšnih nesrečah ne zgodi čez noč. Dodatne težave predstavljajo visoke cene hrane v regiji, navaja dpa.

Po podatkih Unicefa se 23 milijonov ljudi v Etiopiji, Keniji in Somaliji sooča z visoko stopnjo akutne nezanesljive preskrbe s hrano, narašča pa tudi število hudo podhranjenih otrok, ki potrebujejo zdravljenje. "Zaradi ekstremnih vremenskih ciklov, ki smo jim priča na Afriškem rogu, lahko naslednja kriza izbruhne, še preden si otroci in družine opomorejo," je posvaril Fall in mednarodno skupnost pozval k pomoči.