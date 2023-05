»Trump je zmerjal tožnico in namigoval, da je prosila za spolni napad«

Kolumnistka, ki je od nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa že iztožila pet milijonov dolarjev odškodnine, ga sedaj znova toži zaradi obrekovanja, tokrat za deset milijonov dolarjev

Kolumnistka E. Jean Carroll, ki je od nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa že iztožila pet milijonov dolarjev odškodnine zaradi spolnega napada in obrekovanja, ga sedaj znova toži zaradi obrekovanja, tokrat za deset milijonov dolarjev. Tožbo je vložila zaradi domnevnih žalitev na nedavni javni tribuni televizije CNN.

Njeni odvetniki so sodnika zveznega sodišča na Manhattnu zaprosili za dovoljenje za spremembo oziroma dopolnitev prve tožbe zaradi obrekovanja, ki jo je E. Jean Carroll proti Trumpu vložila leta 2019, tako da bi upoštevala njegove nove izjave, ki jih je izrekel 10. maja na televiziji CNN.

Carroll v novi predlagani spremenjeni tožbi na zveznem sodišču navaja, da je Trump na televiziji CNN znova lažno izjavil, da je ni spolno zlorabil, da nima pojma, kdo je, in da je zdaj dokazana lažnivka. V vlogi je navedeno, da si je oddajo ogledalo približno 3,3 milijona ljudi, občinstvo v studiu pa je ploskalo in se smejalo Trumpovim komentarjem.

"Trump je uporabil nacionalno platformo za poniževanje in zasmehovanje. Spodbujal je občinstvo, omalovaževal spolni napad, zmerjal tožnico in namigoval, da je prosila za napad, ter lagal o sodbi porote," je zapisano v predlagani spremenjeni tožbi.

"Trumpove izjave po izreku sodbe kažejo globino njegove zlobe do Carroll, saj si je težko predstavljati obrekovalno ravnanje, ki bi bilo lahko bolj motivirano s sovraštvom ali zlobo. Takšno ravnanje zahteva zelo visoko kazensko odškodnino v njeno korist, da bi se Trumpa in njemu podobne odvrnilo od nadaljnjega obrekovanja," je še navedeno v tožbi.

Carroll je sicer že uspela s civilno tožbo proti Trumpu na zveznem sodišču v New Yorku zaradi posilstva in obrekovanja, ker jo je v 90. letih prejšnjega stoletja napadel v trgovini na Manhattnu. Porota je za odločitev v njeno korist potrebovala le nekaj ur. Porota Trumpa ni spoznala za krivega posilstva, ampak spolne zlorabe in obrekovanja, ker je E. Jean Carroll zmerjal z lažnivko. Nekdanji predsednik ZDA se je na sodbo pritožil.

