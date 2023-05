Zgodovinski dogovor / Omejitev črpanja vode iz reke

Ministrstvo za notranje zadeve ZDA je doseglo dogovor s sedmimi zveznimi državami o omejitvi črpanja vode iz znamenite reke Kolorado, ki so jo suše krepko izčrpale

Predsednik ZDA Joe Biden je dogovor označil za zgodovinskega.

© Gage Skidmore / Flickr

Ministrstvo za notranje zadeve ZDA je v ponedeljek doseglo dogovor s sedmimi zveznimi državami v porečju reke Kolorado o omejitvi črpanja vode iz znamenite reke, ki so jo suše krepko izčrpale. Predsednik ZDA Joe Biden je dogovor označil za zgodovinskega.

Tri zvezne države na zahodu ZDA - Arizona, Kalifornija in Nevada - bodo v zameno za 1,2 milijarde dolarjev zveznih sredstev iz reke Kolorado črpale manj vode. S tem naj bi do konca leta 2026 prihranili 3,7 milijarde kubičnih metrov vode. Omenjene države bodo črpanje vode skupaj zmanjšale za 13 odstotkov glede na sedanje ravni.

"Ta pristop bo koristil 40 milijonom ljudi, ki so odvisni od porečja reke Kolorado zaradi kmetijstva, pitne vode in električne energije. To je ključen korak pri gradnji trajnostne in odporne prihodnosti za države, plemena in skupnosti na zahodu ZDA," je sporočil Biden.

Izginjajoča reka Kolorado, ki teče skozi Grand Canyon, zagotavlja pitno vodo za milijone ljudi, namakanje poljščin in hidroelektrarne. Vodo iz 2400 kilometrov dolge reke koristi več kot 40 milijonov ljudi v sedmih ameriških zveznih državah, pa tudi več indijanskih plemen in deli Mehike.

Približno 55 odstotkov zmanjšanja porabe vode bi lahko dosegli v Arizoni, 30 odstotkov v Kaliforniji in šest odstotkov v Nevadi, je za televizijo CBS News povedal predstavnik arizonskega oddelka za vodne vire. Načrt je podprlo vseh sedem zveznih držav, ki črpajo vodo iz reke Kolorado, vključno z Wyomingom, Utahom, Koloradom in Novo Mehiko.

Ministrica za notranje zadeve Deb Haaland je v ponedeljek dejala, da dogovor kaže na prizadevanja Bidnove vlade in zveznih držav, da bi našle rešitve za soočanje s podnebnimi spremembami in dolgotrajno sušo.

Guvernerji Kalifornije, Arizone in Nevade so v skupni izjavi pohvalili načrt kot nujen korak pri polnjenju rezervoarjev na zahodu ZDA. Guverner Kalifornije Gavin Newsom je dejal, da bo dogovor pomagal ohraniti kritično oskrbo z vodo za milijone Američanov.

