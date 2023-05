Evropsko sodišče za človekove pravice / »Romunija mora priznati tudi istospolne pare«

Romunija krši osmi člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je odločilo, da Romunija krši pravice istospolnih oseb, saj ne priznava njihovih partnerstev. Odločitev je sprejelo s petimi glasovi za in dvema proti. Navedlo je, da Romunija krši osmi člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in spomnilo, da morajo države priznati tudi istospolne pare.

ESČP je odločilo, da Romunija krši pravice istospolnih oseb, saj ne priznava in ne dovoljuje registracije civilnih partnerstev. Ob tem je navedlo, da Romunija s tem krši osmi člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki pravi da morajo države podpisnice spoštovati pravico do zasebnega in družinskega življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pritožbe zoper Romunijo je na sodišče v letih 2019 in 2020 vložilo 21 istospolnih parov. Trdili so, da jim niso priznane nekatere pravice, ki po romunski zakonodaji pripadajo poročenim parom.

V romunski nevladni organizaciji za pravice LGBTQ Accept so sodbo označili za zgodovinsko in Romunijo pozvali k priznanju in zaščiti istospolnih družin.

Romunska vlada je zavzela nasprotno stališče in trdila, da večina prebivalcev Romunije istospolnih partnerstev ne odobrava. To pa po mnenju sodišča ne more biti pomembneje kot interes pobudnikov, da se prizna in zaščiti njihova partnerstva.

ESČP je v sodbi poudarilo tudi, da "priznanje istospolnih zvez ne bi ogrozilo institucije zakonske zveze, saj se heteroseksualni pari še vedno lahko poročijo".

Romunska pravoslavna cerkev, ki ima v državi velik vpliv, se je že večkrat izrekla proti civilnim partnerstvom in leta 2018 podprla referendum, ki bi v ustavo vpisal prepoved istospolnih porok.

Romunija je istospolne odnose legalizirala leta 2001, istospolne osebe pa v državi še vedno ne morejo skleniti poroke ali civilnega partnerstva. V državi so v zadnjih letih poskušali še dodatno omejiti pravice istospolnih, med drugim tudi z ukinitvijo univerzitetnih in drugih študijskih programov, ki obravnavajo spolne identitete.