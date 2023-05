Trump / »Temu se reče vmešavanje v volitve«

Sodni proces proti nekdanjemu predsedniku ZDA zaradi plačila za molk o spolnem odnosu s pornografsko zvezdnico Stormy Daniels se bo začel 25. marca 2024

Sodni proces proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi plačila za molk o spolnem odnosu s pornografsko zvezdnico Stormy Daniels se bo začel 25. marca 2024, je v torek odločil sodnik na Manhattnu Juan Manuel Merchan. Sodnik je Trumpu še izdal opozorilo pred napadi na priče v primeru.

Trump je po poročanju ameriških medijev ob izreku datuma začetka sojenja nejevoljno dvignil roke, saj se bo proces začel sredi strankarskih volitev za predsednika ZDA prihodnje leto.

Merchan je večino 15-minutnega zaslišanja namenil pregledu odredbe, ki jo je izdal 8. maja in v kateri so določena temeljna pravila za Trumpovo vedenje pred sojenjem. Kot je dejal, Trump lahko govori o primeru in se brani, ne sme pa uporabljati dokazov za napade na priče ali objavljati občutljivih dokumentov na družbenih omrežjih. Če bo odredbo kršil, mu grozi, da bo kazensko odgovarjal zaradi zaničevanja sodišča.

Trump se je predobravnavnega naroka o denarju za molk udeležil prek videokonference in jezno strmel v kamero, ko mu je newyorški državni sodnik Merchan svetoval, naj za čas sojenja, ki lahko traja več tednov, prekine vse druge obveznosti. Trump je med zaslišanjem molčal, sodnik pa je tudi govoril le z njegovima odvetnikoma.

Po zaslišanju je Trump na svojem družbenem omrežju Resnica družbena sporočil, da je pravkar imel zaslišanje na vrhovnem sodišču okrožja New York, kjer so mu kršili pravico do svobode govora iz prvega amandmaja in mu vsilili datum sojenja 25. marca, ravno sredi sezone primarnih volitev. "Zelo nepošteno, vendar so radikalni levičarski demokrati želeli prav to. Temu se reče vmešavanje v volitve in nič takega se v naši državi še ni zgodilo," je še zapisal.

Trump se je prejšnji mesec izrekel za nedolžnega 34 kaznivih dejanj ponarejanja poslovne dokumentacije v zvezi s plačili za molk med kampanjo leta 2016. Trump zanika spolni odnos in plačilo.

"Obtožbe so lažne in izmišljene. Popolna prevara, ki je del napadov demokratov."



Donald Trump,

nekdanji predsednik ZDA

Merchan je dejal, da je do datuma sojenja 25. marca prišel po pogovorih s Trumpovimi odvetniki in tožilci. Trumpova odvetnica Susan Necheles je dejala, da je Trump za datum vedel že pred torkovim zaslišanjem, in dejala, da ni videla njegove razburjene reakcije.

Trump je zadevo v New Yorku in dolg seznam drugih preiskav njegovega osebnega, poklicnega in predsedniškega ravnanja postavil v središče svoje kampanje za ponovno osvojitev Bele hiše prihodnje leto. Republikanec se prikazuje kot žrtev usklajenih in politično motiviranih napadov nanj preko pravosodja.

Trump o primerih pogosto razpravlja na svojih zborovanjih, v govorih, televizijskih nastopih in na družbenih omrežjih. Večkrat je poimensko napadel tožilce, obtožence in sodnike, vključno z Merchanom.

Ne kaže znamenj, da bi se umiril niti po nedavni odločitvi zvezne porote v New Yorku, da mora kolumnistki E. Jean Carroll plačati pet milijonov dolarjev odškodnine zaradi spolne zlorabe in obrekovanja.

Carroll je v ponedeljek vložila novo tožbo v kateri zahteva dodatnih deset milijonov dolarjev, ker jo je spet obrekoval na televiziji CNN 9. maja. Trump se je na to odzval z novimi žalitvami. "Obtožbe so lažne in izmišljene. Popolna prevara, ki je del napadov demokratov," je med drugim komentiral.

