Golob / 100 milijonov evrov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev

Med njimi je dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov in "božičnica" za upokojence

Premier Robert Golob je na odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja dejal, da so na vladi ta teden zaključili medresorsko usklajevanje štirih ukrepov, vrednih 100 milijonov evrov, namenjenih izboljšanju gmotnega položaja upokojencev. Med njimi je dvig minimalno zajamčene pokojnine na 700 evrov in "božičnica" za upokojence.

Z novembrom je napovedal predčasno uskladitev pokojnin za 1,8 odstotka, "zato, da izpolnimo obljubo, da imamo minimalno zajamčeno pokojnino 700 evrov pred zaključkom leta".

Vse vdovske pokojnine se bodo najkasneje s 1. januarjem uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino. Torej bodo, glede na prvi ukrep, vse vdove in vdovci prejemali najmanj 700 evrov. Ukrep bo po Golobovih besedah zajel okoli 10.000 posameznic in posameznikov.

Tretji ukrep bo naslavljal invalide, ki zaradi zdravstvenih težav delajo za skrajšan delovni čas. Ko se to zgodi, se jim po aktualni zakonodaji zniža tudi odmera za pokojnino. "To bomo s 1. januarjem spremenili. Zaenkrat za vse, ki se bodo upokojevali od tega časa. Njim se bo odmera štela, kot bi delali polni delovni čas," je dejal Golob.

Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik je v odzivu na vladno napoved 100-milijonskega paketa štirih ukrepov za upokojence izrazil presenečenje predvsem nad "božičnico" za upokojence, ki je niso pričakovali.

Četrti ukrep pa je božični dodatek. Obračunan bo na način, kot je letni dodatek, ki bo izplačan v juniju, znesek pa bo nižji, po Golobovih besedah bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka. "Izplačan bo še v času božiča, da boste lahko še toliko bolj uživali v medgeneracijskem sožitju. Kar je tudi bistvo življenja," je zbranim dejal premier Golob.

Tokratni Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki so se danes začeli v Ljubljani, se bodo osredotočili na aktualne družbene izzive, ki zadevajo mlade in starejše. Na dvodnevnem dogodku bodo med drugim govorili o ohranjanju vitalnosti in aktivnem staranju ter pokojninski in zdravstveni reformi, so sporočili iz zveze društev upokojencev (Zdus).