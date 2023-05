Južna Karolina / Zadnja v nizu držav, ki bo omejila pravico do splava

Senat je v torek glasoval za prepoved splava po šestem tednu nosečnosti kljub poskusu petih senatork, med njimi treh republikank, da bi zakon blokirali

Južna Karolina je zadnja v nizu ameriških zveznih držav, ki bo omejila pravico do splava. Senat Južne Karoline je v torek glasoval za prepoved splava po šestem tednu nosečnosti kljub poskusu petih senatork, med njimi treh republikank, da bi zakon blokirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog zakona mora zdaj podpisati republikanski guverner te konservativne zvezne države Henry McMaster, ki je že napovedal, da namerava to storiti, s čimer bo postal zakon. S tem bo Južna Karolina postala zadnja zvezna država v ZDA, ki bo omejila pravico do splava, odkar je vrhovno sodišče lani razveljavilo svojo odločitev iz leta 1973, po kateri je v vseh zveznih državah splav dovoljen.

Predlog zakona, ki ga podpirajo republikanci, prepoveduje večino splavov po šestem tednu nosečnosti, še preden mnoge ženske izvedo, da so noseče. Gre sicer za popravljeno različico prejšnjega ukrepa zakonodajalcev Južne Karoline, ki ga je ameriško vrhovno sodišče letos razsodilo za neustavnega. Dovoljuje splav do 12. tedna nosečnosti v primerih posilstva in incesta ter zagotavlja izjemo za nujne medicinske primere.

Republikanci v senatu so večkrat poskušali sprejeti zakon, vendar jih je pet senatork, vključno z republikanskimi predstavnicami, ki so si prizadevale za kompromis z manjšimi omejitvami pravice do splava, pri tem oviralo. Toda senat je končno zbral dovolj glasov, da jih je preglasil, potem ko je predstavniški dom v tej zvezni državi sprejel ukrep.

"To, kar počnemo danes, bo povzročilo nezakonite splave," je v razpravi opozorila republikanka Sandy Senn, ena izmed petih senatork, ki so lani uspešno blokirale strožjo omejitev pravice do splava.

Štiriindvajset ameriških zveznih držav je že sprejelo ali poskušalo sprejeti omejitve pravice do splava, odkar je vrhovno sodišče ZDA junija lani ovrglo 50 let staro razsodbo Roe proti Wade, ki je uzakonila umetno prekinitev nosečnosti.

