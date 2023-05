Vpliv Tine Gaber na politično in medijsko pojavnost predsednika vlade

Je ta pozitiven ali negativen, mu pomaga pridobivati simpatije ali ravno obratno?

Premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber

Trendi so jasni, ne pa tudi reflektirani: kakšen vpliv ima Tina Gaber na medijsko in politično pojavnost predsednika vlade? Je ta pozitiven ali negativen, mu pomaga pridobivati simpatije ali ravno obratno? Še nekaj mesecev nazaj je bila njegova nova spremljevalka prepovedana tema – sicer uradno Robert Golob, tako pravi sam, še ni ločen, a je večkrat energično pojasnil, da svoje zasebnosti in družinskih zadev ne bo komentiral, kar je bila jasna prošnja novinarjem, da se tega držijo.

Potem je prišel božični koncert v Rimu konec leta 2022, kje so ga kamere italijanske televizije ujele med cerkvenimi dostojanstveniki v občinstvu. Tam je sedel skupaj z novo partnerko, misico, influencerko in do takrat tudi registrirano lobistko – med drugim za energetiko. Pol leta kasneje, kot sem že opozoril, se mediji sploh več ne sprašujejo, kakšno vlogo opravlja Gaber ob njem vsakič, ko ga spremlja, čeprav bi pričakovali, da sme kot nekakšna »prva dama« zgolj protokolarno, recimo ob državniških obiskih. A to ne drži, njegova prezenca je vedno bolj tudi njena ob sleherni priložnosti.

Vpletanje ali nevpletanje v delo

Poglejmo dosedanje primere predsednikov vlad: Alojz Peterle in Andrej Bajuk sta svoje soproge kazala le izjemoma – in zaradi tega jih ne hvalim. Janez Drnovšek je bil uradno samski, žene Antona Ropa se nihče ne spomni, Janez Janša je soprogo vabil predvsem na protokolarne sprejeme. Borut Pahor se je s svojo partnerko, s katero ne živi, pojavljal bolj ob izbranih priložnostih, Alenka Bratušek je svojega moža pokazala premalokrat, da bi si ga sploh zapomnili, Miro Cerar je med mandatom partnerko zamenjal, a sta se obe ob njem nastopali le med ceremonialnimi dogodki. Podobno velja tudi za Marjana Šarca. Golobova spremljevalka je, to vemo že po nekaj mesecih, čisto nekaj drugega. Marsikomu se to zdi celo simpatično dejstvo in ga interpretira kot napredek glede na pojavnost žensk ob politikih.

Ne vemo sicer, s kakšnimi prihodki razpolaga in od česa živi, predvsem pa ne, ali je na voljo za spremstvo pogosto, zlahka pa si predstavljamo, zakaj bi vpletanje partnerke ali žene najbolj izpostavljenega politika v državi v delovanje vlade lahko bilo sporno. Najprej gotovo zato, ker ni bila izvoljena na politično funkcijo, zaradi česar ne more imeti nobenega mandata ali pristojnosti, zato njeno delovanje ni demokratično legitimno.

Obenem Gaber, formalno ali neformalno, dobiva nekakšne zadolžitve in funkcije blizu vlade, recimo v komunikaciji z nevladniki in v razpravi o pravicah živali, kar odpira zastavljeno vprašanje možnega konflikta interesov in vpletanja. Če bi do njega prihajalo vedno bolj intenzivno, bi preferiranje pogledov »prve dame« bilo tudi nepošteno, ker ustvarja videz neenakosti med politiki, kar zadeva dostop do oblasti in sorazmeren vpliv na predsednika vlade – seveda lahko razumemo, da ima do goji do premierja ekskluzivno bližino, toda čisto druga dilema je, v kakšni meri je ta »uporabljen«, saj se je že nekajkrat zgodilo, najbolj očitno ob predlogu za odstrel medvedov, da ima premier drugačno stališče od ministrovega.

Končno so lahko njene naloge, ko nastopa javno, tradicionalne predvsem protokolarne in ceremonialne narave, usmerjene v dobrodelno dejavnost ali družbeno koristne akcije, videli pa bomo, ali se Gaber zna samoomejevati in ali bo njen partner v tej smeri kaj pomagal.

Zakaj bi bili drugačni do Mateja Tonina?

Vpliv njegove spremljevalke torej nedvomno narašča, in to na več ravneh. Obrat od začetnega sklicevanja na zasebnost, ki ga je začinil še s paralelnim osebnim varovanjem in zamerami do prvega policista Boštjana Lindava in notranje ministrice Tatjane Bobnar, je precej očiten. Premier je pred meseci obrnil ploščo in celo sam pohitel na njemu že tradicionalno naklonjeno POP TV, da v oddaji Preverjeno temeljito pojasni svojo zasebnost in poskrbi za priložnost spremljevalke, ki si je zaželela predvajanja intervjuja z njim. Tako kot reklamira kozmetične izdelke, je tokrat resnobno propagirala svojega sedanjega partnerja. Ali kot je dejala: »Najavljam že prvi resen video in kam drugam gremo, kakor v kabinet predsednika vlade.«

Fraza »kam drugam« lepo opiše pričakovanja javnosti, da nas bo povabila tja, kjer je že doma. Politiki imajo polno pravico do zasebnosti, kar sploh velja za tiste z levoliberalno provenienco. Naj pojasnim takšno navidezno protislovje. Če bi premier postal, čisto hipotetično, Matej Tonin in bi se sprehajal naokoli z novo spremljevalko, uradno pa ne bi bil ločen, bi glede na njegov politični in svetovnonazorski pedigre bila recepcija popolnoma drugačna. Negativna, kajti njegovi volivci, pa tudi celotna javnost, bi se lahko upravičena spraševali, ali je njegovo postopanje v skladu s političnimi vrednotami, ki jih zagovarja in jim dolguje svoj položaj. Zaradi specifičnega profila Golobove spremljevalke se zraven naštetega odpira še kakšna od medijskih dilem, povezanih z etiko, pa tudi tiste, ki zadevajo mediatizacijo politike.

Ko govorim o specifičnem profilu, imam v mislih preteklost spremljevalke in njen dosedanji družbeni položaj. Gaber je že dolga leta prepoznavna estradnica, povezana s številnimi zgodbami, od katerih so mnoge ljubezenske in se dotikajo znanih Slovencev. Med drugim tudi politikov ali ministrov, kot je bil Patrik Vlačič, in sploh se ni prvič pojavila zadrega okoli njenega lobiranja. Zato njena funkcija »prve dame« predstavlja nemajhen izziv tudi za medijsko elaboracijo. Naj pojasnim.

Pahorjanski element

Kot influencerka, in po objavah je videti, da želi s to vlogo še kar nadaljevati tudi kot predsednikova spremljevalka, nesporno prispeva k jačanju elementa politainmenta v medijskih prezentacijah premierja in politike vobče, ki se dodatno in lažje mediatizira. Na podoben način, kot je tak val zajahal Borut Pahor in začel združevati elemente politike in zabave, s čimer je pokazal poseben pogum nesramnega komunikacijskega populista, se zgolj zaradi navzočnosti Golobove spremljevalke politično dogajanje in procesi hitro začnejo odvijati drugače. Kajti plenijo pozornost na nepričakovane načine: pomislimo na nedavno ujmo na Štajerskem, kamor sta prikorakala oba in rinila po blatu, pri čemer je Gaber bolj kot na koga drugega v svoji modni opravi spominjala na Melanijo Trump, medtem ko so kontejnerji predsednika asociirali na počitnice in hotelsko vzdušje.

Ne more biti dvoma, da premier po novem pleni zanimanje širše javnosti in jo privablja ne le zaradi svojih dejanj, ampak tudi zaradi spremljevalke. Njegova siceršnja ravnanja in izjave postajajo dodatno obarvana in morda je tudi običajna pozornost bolj defokusirana. Zaenkrat ne moremo reči, da se premier obnaša drugače, bolj medijsko atraktivno in naravnano, da koketira in poskuša delovati privlačno, kot je tovrstno početje do konca razvil flirtajoči Pahor, je pa njegova spremljevalka gotovo vedno bolj poudarjeno nekakšen »pahorjanski« element v njegovi pojavnosti. Končno je tudi ona instagramska ikona.

Ali se tega Golob zaveda ali celo izkorišča takšne potenciale sebi v prid s pomočjo svetovalcev, je zaenkrat težko decidirano presoditi. V svoji skrbni urejenosti in estradnosti je Gaber gotovo nekdo, ki prispeva k eventizaciji politike, saj je nenadoma spontano bolj pomemben estetski in vizualni vidik dogajanja, kjer žarišče ni več sam argument ali dejanje, temveč dogodek – in ta dogodek je preprosto največkrat zgolj medijsko posredovana pojavitev predsednika in spremljevalke. Ker se morajo politiki zanesti na medijsko pokritost dogodkov, da bi dosegli čim širšo javnost, je v času nore tabloidizacije in banalizacije medijev influencerka ob premierju nadvse atraktivna vsebina, za katero se bodo manj resni in tudi kvalitetni mediji malodane stepli.

Čemu več pozornosti, slogu oblačenja ali vsebini?

Toda kombinacija politika in influencerke s statusom bivše lobistke prinaša tudi določena tveganja, čeprav njeno razgledanost in srčnost Golob rad pohvali, ko jo mora malodane braniti pred pomisleki. Nedvomno medijska eksploatacija opisanega estradnega elementa nove partnerske zveze pomeni, da bo do neke mere na preizkušnji ideal javne deliberacije v demokratični skupnosti, saj na vsebinske dileme del državljank in državljanov ne bo več osredotočen do mere, ki je pričakovana. Če javnost, hote ali nehote, bolj pritegnejo njene izjave, ravnanja in slog oblačenja, sploh v medijski tabloidnosti naracije, bodo resna politična vprašanja že zgolj zaradi tega pri marsikom porinjena bolj na rob. Po drugi strani drži, da nekatera vprašanja, recimo pravice živali, ki jih odpira ali promovira Gaber, zadevajo osrednje družbene dileme, okoli katerih si moramo razprave dejansko želeti.

Golobu nikakor ne moremo očitati, da izvaja premišljeno agendo profanizacije politike, kar je načrtno počel Pahor in jo do konca degradiral. V tem se gotovo razlikujeta. Tudi ne, da bo težko ohranil integriteto ali resnost kot politik, čemur se je prejšnji predsednik republike naravnost odpovedal. Ničesar od tega zaenkrat pri njem ni zaznati. Vendar samo dejstvo, da vedno bolj tandemsko nastopa s spremljevalko, na noben način ni nepomembno in tudi ne z njegovim političnim delovanjem povsem nepovezano dejstvo, četudi je »proizvedeno« naključno. Nasprotno, navzočnost njegove partnerke bo zagotovo ojačala tendence politainmenta tabloidnih in netabloidnih medijev na zelo podoben način, kot jih je ob spremljanju Pahorjevih fotografsko podkrepljenih vragolij, s tem pa vplivala na podobo politike in po svoje oblikovala javno mnenje.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**