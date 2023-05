Smrt Tine Turner / »Bila je neustavljiva«

Vrstijo se izrazi sožalja po smrti legendarne pevke. Izrekla sta jih tudi nekdanji in sedanji predsednik ZDA.

Še naprej se vrstijo izrazi obžalovanja in sožalja ob smrti legendarne ameriške glasbenice Tine Turner, ki je v sredo v starosti 83 let umrla na svojem domu v Švici. Med drugimi sta sožalje ob njeni smrti izrazila predsednik ZDA Joe Biden in nekdanji predsednik Barack Obama.

Tina Turner je v sredo po dolgi bolezni umrla na svojem domu v Küsnachtu blizu Züricha. Švicarsko državljanstvo je dobila pred desetletjem, blizu Züricha ob jezeru pa je imela veliko posestvo.

"Tina Turner je bila surova. Bila je močna. Bila je neustavljiva. In bila je brez zadržkov - govorila in pela je svojo resnico v veselju in bolečini, zmagoslavju in tragediji. Danes se pridružujemo oboževalcem po vsem svetu in se spominjamo kraljice rokenrola ter zvezde, katere svetloba ne bo nikoli ugasnila," sta sporočila Barack in Michelle Obama.

Preden je postala kraljica rokenrola, je Tina Turner odraščala kot hčerka kmeta v Tennesseeju. Kot otrok je pela v cerkvenem zboru, nato pa je postala ena najuspešnejših glasbenic vseh časov. Z 12 nagradami grammy je bila edina ženska, ki je zmagala v kategorijah pop, rock in R&B, kar kaže na njeno vsestranskost, ustvarjalnost in široko privlačnost.

"Na milijone ljudi se je zgrinjalo na njene koncerte. Njeni visokooktanski plesni nastopi so bili legendarni. Njene kultne uspešnice - med njimi Proud Mary, The Best in What's Love Got to Do with It - še vedno cenijo in prepevajo generacije oboževalcev," pa sta sporočila predsednik ZDA Joe Biden in njegova soproga Jill.

"Poleg tega, da je bila Tina talent, ki je bil enkraten v generaciji in je za vedno spremenil ameriško glasbo, je bila izjemna tudi njena osebna moč. S premagovanjem težav in celo zlorab si je ustvarila kariero, ki je ostala za vse čase ter življenje in zapuščino, ki sta bila povsem njena. Z Jill pošiljava ljubezen in molitve njenemu možu Erwinu, preostali družini Turner in oboževalcem po vsem svetu, ki danes žalujejo za žensko, za katero se strinjajo, da je bila preprosto najboljša," sta dodala.

Frontman skupine Rolling Stones Mick Jagger, ki je s Tino Turner občasno sodeloval, je sporočil, da je "zelo žalosten zaradi smrti čudovite prijateljice, ki je bila izjemno nadarjena". "Bila je navdihujoča, topla, duhovita in radodarna. Ko sem bil mlad, mi je zelo pomagala, in tega ne bom nikoli pozabil," je sporočil Jagger.ž

Angela Bassett, ki je upodobila Tino Turner v filmu What's Love Got to Do With It, je med drugim sporočila, da ne bo nikoli pozabila njenih pohval. "Nikoli me nisi oponašala. Namesto tega si posegla globoko v lastno dušo, kjer si našla svojo Tino in jo pokazala svetu. Te besede mi bodo ostale pri srcu do smrti," je sporočila igralka.

"Bil sem prejemnik dobrote, energije, ustvarjalnosti in nadarjenosti Tine Turner - ženske, ki je začela na podeželskih poljih bombaža v Nutbushu v Tennesseeju in se prebila do samega vrha. Tina je bila zame velik navdih in to ostaja še danes. Ljubim te, Tina. Počivaj v miru," je sporočil legendarni košarkar Earvin Magic Johnson.

"Moja draga Tina Turner. Tako dolgo sem te ljubila, in še vedno te ljubim. Ne morem verjeti, da te ni več," pa je sporočila nekdanja prva dama Kalifornije in nečakinja nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja Maria Shriver.

Biografija energične pevke

Tina Turner velja za eno najbolje prodajanih glasbenic v zgodovini rocka in popa. Med svojo kariero je prejela osem grammyjev, leta 2021 pa je bila sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla.

Tina Turner je umrla v Švici, kjer je živela, odkar se je leta 2009 poslovila od glasbenih odrov. Njeno smrt je za medije potrdil njen tiskovni predstavnik, sporočilo o tem je bilo objavljeno tudi na njenem računu na Instagramu.

Tina Turner se je rodila leta 1939 kot Anna Mae Bullock v mestu Brownsville v ameriški zvezni državi Tennessee. Oče je delal na plantaži bombaža, mati je imela indijanske korenine. Po srednji šoli se je preselila v ameriški center blues glasbe St. Louis, kjer je spoznala kitarista Ikea Turnerja, s katerim se je poročila in imela dva otroka.

Skupaj sta izdala album Fool in Love, ki se je nemudoma povzpel na vrh glasbenih lestvic. O njunem zakonu je pozneje v avtobiografiji razkrila, da jo je trpinčil. Leta 1976 ga je z otrokoma zapustila. Pobegnila je brez denarja ter spočetka plesala v klubih in hotelih. Nekaj časa je celo prejemala socialno podporo.

Sprva so ji skoraj vse velike glasbene založbe preprečevale, da bi zgradila solistično kariero, a je kljub temu med svojo kariero osvojila osem grammyjev in nanizala uspešnice, kot so Simply The Best, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero in Private Dancer.

Polnila je dvorane in stadione po svetu. Leta 1988 je v Rio de Janeiru nastopila pred 180.000 gledalci; tako številčen obisk je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov.

Pevka, ki je bila znana po energičnem nastopu na odru, izredno močnem vokalu in spektakularnih rock koncertih, je v svoji karieri izdala deset studijskih albumov. Prodani so bili v 200 milijonih izvodov. Revija Rolling Stone jo je umestila na 63. mesto lestvice 100 največjih glasbenih izvajalcev vseh časov in na 17. mesto lestvice 100 največjih pevcev vseh časov. Ima svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

Uspešna je bila tudi kot igralka. Med drugim je zaigrala v rock muzikalu Tommy (1975), akcijskem filmu Pobesneli Max III. (1985), v katerem je nastopila ob Melu Gibsonu, in v filmu Last Action Hero (1993).

Po njeni avtobiografiji je bil posnet biografski film What's Love Got to Do with It (1993) v režiji Briana Gibsona.

Leta 2008 se je podala na turnejo, ki jo je naslovila Tina!: 50th Anniversary Tour. Z odra se je poslovila leta 2009. Pozneje se je poročila z dolgoletnim spremljevalcem, nemškim založnikom Erwinom Bachom, se odrekla ameriškemu državljanstvu in pridobila državljanstvo Švice, kjer je s soprogom živela ob Züriškem jezeru.

Ob njeni 80-letnici so leta 2019 na Broadwayju začeli prikazovati muzikal z naslovom Tina: The Tina Turner Musical, ki pripoveduje njeno življenjsko zgodbo.

V zadnjih letih svojega življenja se je soočala s številnimi zdravstvenimi težavami, med drugim z rakom, možgansko kapjo in odpovedjo ledvic.

