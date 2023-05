Na izmenjavo v Slovenijo?

Težave, s katerimi se v Sloveniji soočajo tuji študenti

Informativni sestanek za Erasmus študente iz tujine, ki bodo študirali na Univerzi v Mariboru. (fotografija je bila posneta februarja 2020)

© Andreja Seršen Dobaj, STA

Izkušnja študijske izmenjave Erasmus+ je v večini primerov za študente neprecenljiva in je ne bodo nikoli pozabili. Spoznavanje nove kulture in jezika, prva izkušnja dejanske samostojnosti, novi prijatelji in konec koncev tudi zabava so vsekakor razlogi, zaradi katerih se študenti za to odločajo. A pomemben del izkušnje predstavlja tudi šolanje na tuji instituciji. Slovenski študenti pogosto poročajo, da se v tujini soočajo s težavami zaradi jezika, kakovosti pouka, opravljanja izpitov in nabiranja kreditnih točk. S kakšnimi težavami pa se soočajo mednarodni študenti ob prihodu v Slovenijo?