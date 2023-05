ZDA / »Kitajski hekerji so vdrli v omrežja ameriške kritične infrastrukture«

Zahod opozarja, da bi se lahko podobni vohunski napadi dogajali po vsem svetu. Kitajska je ZDA in njihove zaveznice medtem danes obtožila, da vodijo dezinformacijsko kampanjo.

Kitajski hekerji, ki jih podpira država, so vdrli v omrežja ameriške kritične infrastrukture, so v sredo sporočili ZDA, njihove zahodne zaveznice in podjetje Microsoft. Opozorili so, da bi se lahko podobni vohunski napadi dogajali po vsem svetu. Kitajska je ZDA in njihove zaveznice medtem danes obtožila, da vodijo dezinformacijsko kampanjo.

Microsoft je kot eno od tarč izpostavil ameriško ozemlje Guam v Tihem oceanu, kjer se nahaja pomembno vojaško oporišče. Sporočil je še, da so zlonamerne dejavnosti zaznali tudi drugod po ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad, ki naj bi ga od sredine leta 2021 izvajal akter pod pokroviteljstvom Kitajske, imenovan Volt Typhoon, je omogočal dolgoročno vohunjenje in je bil verjetno namenjen oviranju ZDA, če bi prišlo do spora v pacifiški regiji, so še sporočili.

"Microsoft z zmerno gotovostjo ocenjuje, da je kampanja Volt Typhoon namenjena razvoju zmogljivosti, ki bi lahko v prihodnjih krizah zmotile kritično komunikacijsko infrastrukturo med ZDA in azijsko regijo," so še zapisali v izjavi.

Dodali so, da so bile v tej kampanji prizadete različne organizacije iz komunikacijskega, proizvodnega, komunalnega, transportnega, gradbenega, pomorskega, vladnega, informacijskega in izobraževalnega sektorja.

Microsoftova izjava je sovpadala z obvestilom, ki so ga objavili organi ZDA, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in Združenega kraljestva. Navedli so, da za projektom Volt Typhoon stoji "kitajski kibernetski akter, ki ga sponzorira država", in da se hekerski napadi verjetno dogajajo po vsem svetu. Microsoft in varnostne agencije so objavili smernice, ki naj bi organizacijam pomagale odkrivati in preprečiti vdore.

Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je poročilo danes označila za "skrajno nestrokovno" z manjkajočimi dokazi. Po njenih besedah so obtožbe "kolektivna dezinformacijska kampanja" omenjenih petih držav.

"ZDA širijo kanale za distribucijo dezinformacij, toda nobena sprememba taktike ne more spremeniti dejstva, da so Združene države hekerski imperij," je še dejala Mao.

