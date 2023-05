Za Janšo je predsednica parlamenta pod vplivom drog

Nobenega dvoma ni, da je s svojo objavo na tviterju predsednik SDS Janez Janša grobo žalil predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič

Janšev tvit

© Twitter

Nobenega dvoma ni, da je s svojo objavo na tviterju Janez Janša grobo žalil predsednico parlamenta. Razjezila ga je najbrž njena izjava, da je kršila nekatere predpise za varovanja zdravja v času njegovega mandata, ker so bili po njenem mnenju butasti.

Izjava je ostra, toda še bolj nedopustna je bila reakcija šefa SDS. V njej si je privoščil neposreden slikovni ali grafični namig, da je Urška Klakočar Zupančič pod vplivom prepovedanih substanc. Prikazovanje političnega nasprotnika kot odvisnega od drog na podlagi napačnih ali zlonamernih informacij je neetično in nesprejemljivo ravnanje. Janša je to storil na perfiden način, ne da bi karkoli zapisal. Njegova toksičnost je sicer že dolgo časa dokumentirana, nesporno pa tovrstno ravnanje škoduje napadenemu posamezniku in njegovi javni podobi, hkrati pa vpliva na politično klimo ter zaupanje javnosti v politične procese.

Objava fotografije, ki namiguje na odvisnost od drog, brez slehernih trdnih dokazov ali utemeljenih informacij, predstavlja obliko osebne razžalitve, klevetanja in širjenja škodljivih informacij. Predsednica parlamenta se bo morala odločiti, kaj bo s tem storila, saj je okrnjen njen ugled, ki lahko rezultira v zmanjšanju podpore javnosti.

Najbrž ni pričakovati, da bi Janša svojo strupeno retoriko, ki jo postopoma gradi in širi skozi leta, začel omejevati, ali da bi se odpovedal svojim psihopolitičnim metodam širjenja sovraštva in posmeha. Seveda takšno vedenje dokazuje pomanjkanje integritete, etike in spoštovanja do drugih ter škodi strpnemu obnašanju. Janša je s tem nedvomno kršil najmanj 8. člen Etičnega kodeksa za poslanke in poslance, ki govori o dostojnosti in spoštljivosti: »Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren«.

Fotografija, ki jo je Janez Janša objavil na Twitterju

© Twitter / JJansaSDS

Težava tega kodeksa je, da je napisan zelo mlačno in izmuzljivo, hkrati pa ta, da se ga skoraj ne uporablja. Bilo bi videti malce pristrano, če bi ga predsednica parlamenta uporabila proti poslancu Janši, saj je napadena ona sama, sprožitev postopka pa lahko predlaga na Kolegiju predsednice Državnega zbora.

Morda pa bi morala storiti prav to.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**